Норильские автоинспекторы почтили память горожан, погибших в ДТП

В этом году он приходится на 15 ноября. Дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в связи с тем, что количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях увеличивается с каждым днём. Акцент на этом безрадостном факте в своём докладе в декабре 2018 года сделали и представители ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). В нём говорится, что:

«Каждый год в результате дорожно-транспортных происшествий погибает около 1,35 миллиона человек. Такие аварии являются основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. Этих участников дорожного движения относят к категории уязвимых пользователей дорог. Доля случаев смерти в результате ДТП среди уязвимых пользователей дорог в странах с низким уровнем дохода выше, чем в странах с высоким уровнем дохода".

Накануне или в день этого события дорожные полицейские и неравнодушные граждане проводят и принимают участие в профилаетических акциях и просят участников дорожного движения быть бдительнее на улицах и дорогах и соблюдать ПДД.

Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Норильска состоялся молебен в память о погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с неравнодушными гражданами зажгли 10 свечей за упокой душ погибших. Десять - именно столько человеческих жизней оборвалось на норильских улицах и дорогах за десять месяцев 2020 года. В 2019 году за аналогичный период жизни лишилось 12 человек.

Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску Денис Корнилов обратился к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее и ценить свою жизнь:

- Риск на дороге не сопоставим с последствиями, которые могут произойти. Соблюдайте дорожные правила, берегите себя и никогда не теряйте бдительности на проезжей части, - сказал Денис Корнилов.

Минутой молчания полицейские и прихожане почтили память всех погибших, трагически и внезапно ушедших в результате ДТП. Горящие в руках свечи символизировали хрупкость человеческой жизни.