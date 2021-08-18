Норильские дайверы вернулись из 13-й глубоководной экспедиции

О том, что когда-то в озере Лама затонул самолёт, старожилы Норильска знают, но точку на карте достоверно вряд ли кто может указать. Во всяком случае, вариантов места нахождения обломков существует множество, и норильские дайверы взялись проверить наиболее вероятные.

Евгений Бабич, председатель дайв-клуба Nord, говорит, что экспедицию собирали два года. И, благодаря помощи администрации города и службе спасения, она всё же состоялась: «Поиск этого самолёта — моя идея-фикс. Я давно знаю о нём, много слышал теорий обстоятельств затопления и места нахождения. Южный Нералах — одно из мест, где предположительно затонул самолёт, правда, документально это не зафиксировано».

Поиски летательного аппарата продолжаются уже несколько лет, помимо человеческих ресурсов, привлекается техника. Недавно, например, дайверы стали использовать глубоководные эхолоты, чтобы «прощупывать» дно Ламы. В этом году экспедиция длилась четыре дня. Около двух тонн оборудования и снаряжения на 12 человек потребовалось взять на борт одного из двух катеров, рассказывает участник экспедиции Андрей Левченко:

«В первый день провели пробное погружение, на следующий должны были начать обныривание предположительной точки места нахождения самолёта. Но пришла гарь с Якутии, видимость на поверхности составляла не больше 30 метров, под водой — всего 2-2,5. Тем не менее, работу мы продолжили, но искомый объект обнаружить так и не удалось, хотя с абсолютной уверенностью, что самолёта там нет, утверждать мы не можем».

К сожалению, пока загадка озера остаётся неразгаданной, но нынешняя экспедиция дала возможность отработать навыки отряда дайверов и взаимодействие между службами в естественных природных условиях, отмечают участники. Она стала и серьёзной проверкой для техники.

Хорошим итогом поездки стала уборка прибрежной зоны от накопленного за десятилетия мусора. Дайверы отмечают, что его собралось столько, что на обратной дороге под него выделили один из двух катеров. «Мы просим отдыхающих увозить мусор с собой. Сегодня Лама активно осваивается, и хочется видеть здесь чистые берега и воду, как прежде», — подчеркнул Андрей Левченко.

А у самих дайверов теперь есть шикарные фото — в числе путешественников была фотограф Елена Малофеева, их единомышленница из Екатеринбурга. Её нисколько не разочаровало то, что от большинства таймырских озёр не приходится ждать потрясающих донных видов и обилия фауны.

«Мы была знакомы с Еленой заочно — я видел много её подводных фотографий, а ей в свою очередь интересно было наблюдать наш «лунный пейзаж», плюс знакомиться с особенностями погружений в северных условиях, когда температура воды едва доходит до +3 градусов по Цельсию. Так и состоялось это сотрудничество», — говорит Евгений Бабич.

Поиски самолёта будут продолжены, так что дайверов ожидает 14-я экспедиция, которой, возможно, удастся раскрыть тайну Ламы.