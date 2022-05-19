Норильские депутаты и единороссы-активисты в рамках общественного контроля побывали в школах города

В талнахской школе № 20 перед началом учебного года из-за некачественного ремонта крыши затопило несколько помещений. По словам руководства учебного заведения, благодаря усилиям коллектива удалось оперативно восстановить пострадавшие классы и на учебный процесс потоп не повлиял. Однако после осмотра помещений, депутаты пришли к выводу, что парты и другая мебель давно отслужили свой срок. «Само учебное учреждение производит положительное впечатление, но, честно говоря, на мой взгляд, школьная мебель здесь морально устарела – сейчас есть новые стандарты, новые технологии. Думаю, надо постараться оперативно решить вопрос с обновлением классной мебели», — считает председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков.

Школе № 8, которую также посетили народные избранники и активисты, пять лет назад было присвоено имя советского космонавта Германа Титова. В школе работает музей авиации и космонавтики, которому в этом году исполнится 45 лет. Несмотря на важную миссию, которую взяла на себя школа – изучение достижений отечественной авиации и космонавтики, – материально-техническая база учреждения также нуждается в обновлении.

«Решение о присвоении школе № 8 имени Германа Титова было одним из первых для депутатского корпуса под моим председательством. Поэтому сегодня мне было вдвойне интересно посетить здешний музей. Но, как и в талнахской школе, мы видим в помещениях устаревшую мебель. Поэтому при подготовке к новому учебному году будем руководствоваться принципом «готовь сани летом». Понятно, что обновление интерьера – задача краевого министерства в рамках выполнения переданных государственных полномочий, но оперативно внести изменения в региональный бюджет мы вряд ли сможем. Так что попробуем решить вопрос с покупкой новой мебели для этих школ к сентябрю, за счёт средств местного бюджета в рамках инициативных расходов», — резюмировал Александр Пестряков.