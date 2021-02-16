Норильские депутаты избрали председателя комиссии по городскому хозяйству

Напомним, после избрания главой Норильска Дмитрия Карасева, занимавшего эту должность, функции председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству исполнял вице-спикер городского Совета Виктор Цюпко. Сегодня депутаты выбрали нового председателя комиссии – её заседание состоялось во время перерыва сессии. По предложению Виктора Цюпко большинством голосов на должность председателя был выдвинут Роман Сербин. Его кандидатуру и утвердили на сессии.

Комментируя это решение, председатель норильского горсовета Александр Пестряков отметил, что Роман Сербин входит в состав депутатского корпуса не первый созыв, он хорошо знаком с вопросами и проблемами местного городского и жилищно-коммунального хозяйства не только как депутат, но и как сотрудник одной из управляющих компаний.

- Роман Олегович имеет серьёзный профессиональный опыт, возглавлял территориальный общественный контроль над ЖКХ, так что, думаю, это поможет ему в текущей деятельности. Во всяком случае до окончания полномочий данного состава горсовета осталось всего полтора года, и по тому, как он отработает этот период, будет ясно, предложат ли ему продолжить работу в комиссии или же будет подобрана другая кандидатура, - пояснил председатель горсовета.

Для справки: Роман Сербин проживает в Норильске с 1979 года. Трудовую деятельность начал в 1990 году в возрасте 17 лет, после службы в армии работал водителем в различных организациях Норильска. С 1994 по 2007 год проходил службу в МВД. С 2008 по 2016 год работал в управлении по делам ГО и ЧС администрации города Норильска. С января 2017 года по февраль 2021 года работал заместителем генерального директора по общим вопросам в ООО «Северный управдом». Депутат Норильского городского Совета с 2007 года.