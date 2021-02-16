Норильские депутаты избрали председателя комиссии по городскому хозяйству
Норильские депутаты избрали председателя комиссии по городскому хозяйству
Напомним, после избрания главой Норильска Дмитрия Карасева, занимавшего эту должность, функции председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству исполнял вице-спикер городского Совета Виктор Цюпко. Сегодня депутаты выбрали нового председателя комиссии – её заседание состоялось во время перерыва сессии. По предложению Виктора Цюпко большинством голосов на должность председателя был выдвинут Роман Сербин. Его кандидатуру и утвердили на сессии.
Комментируя это решение, председатель норильского горсовета Александр Пестряков отметил, что Роман Сербин входит в состав депутатского корпуса не первый созыв, он хорошо знаком с вопросами и проблемами местного городского и жилищно-коммунального хозяйства не только как депутат, но и как сотрудник одной из управляющих компаний.
- Роман Олегович имеет серьёзный профессиональный опыт, возглавлял территориальный общественный контроль над ЖКХ, так что, думаю, это поможет ему в текущей деятельности. Во всяком случае до окончания полномочий данного состава горсовета осталось всего полтора года, и по тому, как он отработает этот период, будет ясно, предложат ли ему продолжить работу в комиссии или же будет подобрана другая кандидатура, - пояснил председатель горсовета.
Для справки: Роман Сербин проживает в Норильске с 1979 года. Трудовую деятельность начал в 1990 году в возрасте 17 лет, после службы в армии работал водителем в различных организациях Норильска. С 1994 по 2007 год проходил службу в МВД. С 2008 по 2016 год работал в управлении по делам ГО и ЧС администрации города Норильска. С января 2017 года по февраль 2021 года работал заместителем генерального директора по общим вопросам в ООО «Северный управдом». Депутат Норильского городского Совета с 2007 года.