Норильские депутаты предлагают ограничить продажу алкоголя

Сегодня алкоголь на территории всего региона нельзя продавать с 23.00 до 8.00. Норильские парламентарии хотят запретить розничный отпуск спиртного с 20.00 до 11.00. Эта мера не коснётся заведений общепита, имеющих лицензию на продажу алкоголя.

В ходе недавнего общегородского планёрочного совещания начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин подчеркнул, что число преступлений, совершённых под воздействием спиртных напитков, в нашем городе растёт. В сентябре, например, произошло два резонансных тяжких преступления, и оба - на фоне алкогольного опьянения участников. На сессии горсовета он подтвердил эти данные, пояснив, что ограничение, даже временное, времени продажи спиртного, обусловлено реальной оперативной ситуацией, а главное - нужно нашим согражданам.

Однако идея обратиться с инициативой в край — а по закону принимать такие решения может лишь субъект Федерации — вызвала по-настоящему жаркие дискуссии. Депутат Павел Семизоров счёл, что это полумера, которая не будет работать в должной степени: «Важно проводить комплекс мер, например, наращивать антиалкогольную рекламу. Даже если мы сократим временные рамки продажи алкоголя, тот, кто хочет, найдёт способ его купить. Так что мой посыл — подходить к решению проблемы комплексно».

Спикер горсовета Александр Пестряков в свою очередь отметил, что обсуждаемое предложение можно считать первой ступенью такого подхода: «Я понимаю, что эта мера у многих не вызовет радости, это всё-таки ограничение. Но если взвешивать неудобства и результат на выходе, думаю, такое решение стоит принять. Ведь если смотреть на ситуацию с позиции «всё равно будут нарушать», законы об охране общественного порядка можно вообще не принимать».

Он напомнил, что изначально идея принадлежала самим горожанам, обеспокоенным ухудшением криминальной обстановки, и связывающим это, в том числе, с приездом большого числа трудовых мигрантов: «Понятно, что люди, как приезжие, так и местные, по-разному отдыхают от работы, порой это переходит границы разумного. Так что были высказаны разные мнения по поводу того, как обеспечить общественный порядок, среди них и обсуждаемый нами вариант. Люди обращались к нам во время встреч с парламентариями в ходе избирательной кампании, в соцсетях. Затем инициатива поступила в Общественную палату города, члены которой обратилась к главе Норильска. Дмитрий Карасев поручил администрации проработать её законодательно и направить на рассмотрение горсовета».

В итоге большинство депутатов проголосовало за доработку инициативы с последующей передачи руководству региона.

«Полагаю, к декабрьской сессии мы поймём, каким законодательным путём пойдём. Я напомню, что ещё более строгое ограничение вводилось в период пандемии коронавируса. Тогда алкоголь не продавали с шести часов вечера до десяти часов утра, и город пережил это совершенно спокойно», - сказал Александр Пестряков.

Добавим, что сейчас в Норильске лицензии на розничную продажу алкогольной продукции имеют 112 организаций (89 в Центральном районе, 15 – в Талнахе, 6 – в Кайеркане и 2 – в Снежногорске). Общее количество стационарных торговых объектов, где на законных основаниях продают алкоголь, – 245.

В случае принятия депутатами Заксобрания положительного решения по предложению норильчан, на местном уровне контролю за его исполнением торговыми объектами будет уделяться отдельное внимание, отметил спикер горсовета. «Мы рассчитываем на поддержку краевых коллег, а также на то, что норильчане, которые, безусловно, заинтересованы в улучшении криминальной обстановки, помогут нам привлекать к ответственности нерадивых предпринимателей в случае нарушений. «Кошмарить» бизнес мы не собираемся, но сделаем всё от нас зависящее, чтобы пресекать возможные попытки незаконной продажи алкоголя. Глубоко убеждён, что большинство норильчан и наших предпринимателей – законопослушные граждане, и они будут действовать в рамках установленных ограничительных мер», - подытожил Александр Пестряков.