Норильские депутаты рассмотрели более 20 вопросов на очередной сессии городского Совета

В ходе сессии были утверждены отчёт главы города Норильска о работе в 2021 году, отчёт о результатах деятельности представителя уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по городу Норильску, изменения в Устав города в части системы муниципальных выборов, а также скорректированы бюджет территории и ряд нормативных актов.

Изменённые основные параметры бюджета Норильска на 2022 год выглядят следующим образом:

– доходы — ~23 млрд 425,2 млн рублей (увеличился на ~529,6 млн рублей);

– расходы — ~30 млрд 425,7 млн рублей (увеличились на ~1 млрд 989,6 млн рублей);

– дефицит — ~7 млрд рублей (увеличился на ~1 млрд 460,1 млн рублей).

Как сообщалось ранее, расходы были увеличены по 12 муниципальным программам.

Кроме того, сегодня парламентарии внесли изменения в местную программу приватизации на 2022 год. Они касаются перераспределения земельных участков под недостроенными зданиями по адресу: Солнечный проезд, 12. Корректировки вносятся в части размера земельного участка в связи с изменением разрешённого вида строительства: ранее предполагалось возвести на этом месте гостиницу, теперь принято решение построить жилой дом.

Также изменения внесены в положения, касающиеся распределения муниципального жилищного фонда: из-за острого дефицита квартир принято решение приостановить выдачу жилых помещений по коммерческому найму. При этом гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации будут предоставляться квартиры из манёвренного фонда на срок до двух лет. Ранее корректировки положений были согласованы на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству.

Помимо этого, внесены изменения в дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан: спортсменам-инвалидам, участвующим в выездных мероприятиях, увеличен размер выплат на проживание с 1000 до 1500 рублей за каждые сутки (включая неполные), а возмещение иных расходов, связанных с проживанием (суточные), — с 250 до 500 рублей; также изменены места дислокации летних выездных лагерей по линии городского управления по спорту — норильские спортсмены в возрасте от семи до 18 лет будут отдыхать и тренироваться в лагерях, расположенных в Курской и Нижегородской областях (ранее лагеря базировались в Московской области и Краснодарском крае).

Сегодня же парламентарии утвердили новых членов местной Общественной палаты взамен выбывших на основании личных заявлений Натальи Солодовник, Владимира Тимофеева и Анны Фоминцевой. В коллегиальный орган по квоте горсовета вошли священник Норильской и Туруханской епархии Русской православной церкви Геннадий Дубинко, первый заместитель председателя НМО КРО Русского географического общества Олег Костин и помощник руководителя АНО «Консультационный ресурсный центр для НКО и социальных предпринимателей» Анастасия Сабашкова.

«Сегодняшняя повестка была достаточно насыщенной. Из основных принятых решений, кроме корректировки бюджета, хотел бы немного пояснить по поводу изменений, касающихся выдачи муниципальных квартир. К сожалению, сейчас ситуация складывается таким образом, что мы вынуждены приостановить выдачу жилья по коммерческому найму всем желающим. Его просто нет в таком количестве, а для муниципалитета первоочередная задача — расселить норильчан из аварийных домов и решить жилищный вопрос граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данное решение может быть пересмотрено, когда возобновится массовое жилищное строительство», — отметил по итогам 34-й сессии спикер местного парламента Александр Пестряков.