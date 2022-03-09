Норильские депутаты рассмотрели более 20 вопросов на очередной сессии городского Совета
Норильские депутаты рассмотрели более 20 вопросов на очередной сессии городского Совета
Большая часть вопросов повестки ранее рассматривалась на заседаниях профильных депутатских комиссий.
В ходе сессии были утверждены отчёт главы города Норильска о работе в 2021 году, отчёт о результатах деятельности представителя уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по городу Норильску, изменения в Устав города в части системы муниципальных выборов, а также скорректированы бюджет территории и ряд нормативных актов.
Изменённые основные параметры бюджета Норильска на 2022 год выглядят следующим образом:
– доходы — ~23 млрд 425,2 млн рублей (увеличился на ~529,6 млн рублей);
– расходы — ~30 млрд 425,7 млн рублей (увеличились на ~1 млрд 989,6 млн рублей);
– дефицит — ~7 млрд рублей (увеличился на ~1 млрд 460,1 млн рублей).
Как сообщалось ранее, расходы были увеличены по 12 муниципальным программам.
Кроме того, сегодня парламентарии внесли изменения в местную программу приватизации на 2022 год. Они касаются перераспределения земельных участков под недостроенными зданиями по адресу: Солнечный проезд, 12. Корректировки вносятся в части размера земельного участка в связи с изменением разрешённого вида строительства: ранее предполагалось возвести на этом месте гостиницу, теперь принято решение построить жилой дом.
Также изменения внесены в положения, касающиеся распределения муниципального жилищного фонда: из-за острого дефицита квартир принято решение приостановить выдачу жилых помещений по коммерческому найму. При этом гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации будут предоставляться квартиры из манёвренного фонда на срок до двух лет. Ранее корректировки положений были согласованы на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству.
Помимо этого, внесены изменения в дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан: спортсменам-инвалидам, участвующим в выездных мероприятиях, увеличен размер выплат на проживание с 1000 до 1500 рублей за каждые сутки (включая неполные), а возмещение иных расходов, связанных с проживанием (суточные), — с 250 до 500 рублей; также изменены места дислокации летних выездных лагерей по линии городского управления по спорту — норильские спортсмены в возрасте от семи до 18 лет будут отдыхать и тренироваться в лагерях, расположенных в Курской и Нижегородской областях (ранее лагеря базировались в Московской области и Краснодарском крае).
Сегодня же парламентарии утвердили новых членов местной Общественной палаты взамен выбывших на основании личных заявлений Натальи Солодовник, Владимира Тимофеева и Анны Фоминцевой. В коллегиальный орган по квоте горсовета вошли священник Норильской и Туруханской епархии Русской православной церкви Геннадий Дубинко, первый заместитель председателя НМО КРО Русского географического общества Олег Костин и помощник руководителя АНО «Консультационный ресурсный центр для НКО и социальных предпринимателей» Анастасия Сабашкова.
«Сегодняшняя повестка была достаточно насыщенной. Из основных принятых решений, кроме корректировки бюджета, хотел бы немного пояснить по поводу изменений, касающихся выдачи муниципальных квартир. К сожалению, сейчас ситуация складывается таким образом, что мы вынуждены приостановить выдачу жилья по коммерческому найму всем желающим. Его просто нет в таком количестве, а для муниципалитета первоочередная задача — расселить норильчан из аварийных домов и решить жилищный вопрос граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данное решение может быть пересмотрено, когда возобновится массовое жилищное строительство», — отметил по итогам 34-й сессии спикер местного парламента Александр Пестряков.