Норильские детские сады стали жемчужинами дошкольного образования страны

В конкурсе приняли участие организации 35 регионов Российской Федерации. На заключительном этапе состоялось восемь экспертных онлайн-семинаров (творческих лабораторий) при активном участии представителей Ассоциации и руководства Российского общества социологов. Организационный комитет определил победителей конкурса в каждой из восьми номинаций, а также утвердил специальные призы.

Норильские педагоги участвовали в конкурсе не первый раз и, как всегда, показали достойный результат. Поделились с коллегами опытом работы, напитались знаниями и переняли новые методики.

В этом году конкурс проходил дистанционно на онлайн-плаформе ZOOM. Норильский детский сад № 2 «Умка» представил в номинации «Новой архитектуруре — достойную педагогику» опыт работы с детьми по изучению правил дорожного движения и стал дипломантом конкурса.

Инструктор по физической культуре Алексей Чайкин детского сада № 8 «Тундровичок» рассказал о том, как приобщает детей старшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни, обучая их ходьбе на лыжах. В итоге принёс своему учреждению диплом лауреата в номинации «Здоровый школьник».

Детский сад № 32 «Снегирёк» стал победителем конкурса в номинации «Расти, малыш». Воспитатель Наталья Ульчугаева поделилась своим педагогическим опытом в работе с детьми раннего возраста и создании условий для успешной адаптации к ДОУ.