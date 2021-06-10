Норильские детские сады заработают по новому расписанию

- В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона № 35 о противодействии терроризму, пунктами 17, 18 Постановления правительства Российской Федерации № 1006 об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов Министерства просвещения Российской Федерации, для обеспечения дополнительных мер антитеррористической защиты дошкольных учреждений после трагедии, произошедшей в Казани, мы подготовили новый регламент работы детских садов.

Отныне попасть на территорию сада можно будет только через центральный вход. Все запасные выходы будут закрыты, так как предназначены исключительно для эвакуации. Дело в том, что, когда пункт охраны располагается у запасного выхода, он находится практически под лестницей, и в этом случае физически трудно препятствовать проникновению посторонних людей в здание. С 7 до 9 и с 17 до 19 часов двери в детских садах будут открыты, и родители смогут свободно приводить и забирать детей, а в период с 9 до 17 часов, когда идёт образовательный процесс, попасть внутрь возможно будет, только заранее предупредив воспитателя в группе или заведующую.

Кроме того, в настоящий момент управление образования изыскивает средства для установки во всех дошкольных учреждениях дверей с магнитными замками и домофонов. Однако подобного рода двери не изготавливаются на территории Норильска, поэтому появятся они у нас примерно к осени.