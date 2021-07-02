Норильские единороссы обсудили итоги работы и планы на ближайшее будущее

В своём докладе Александр Пестряков отметил, что «Единая Россия» успешно осуществляет свою деятельность на территории Норильска уже более 15 лет, активно принимая участие в организации и реализации общегородских, спортивных и экологических мероприятий.

- С 2011 года «Единая Россия» реализует в Норильске 15 федеральных партийных проектов, направленных на решение проблем как всего города, так и определённых групп населения, в том числе молодёжи и социально-незащищённых слоёв. Наиболее известные норильчанам: «Городская среда», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Управдом», «Народный контроль». За каждой программой из актива партии закреплён куратор, контролирующий её реализацию совместно с муниципалитетом. Проекты «Единой России», в отличие от инициатив других российских политических партий, обеспечены финансированием и реально осуществляются при поддержке местных органов власти, — подчеркнул председатель горсовета.

Активно в Норильске проводит работу и местное отделение «Молодой гвардии» — ежегодно молодые активисты принимают участие в реализации около 400 проектов. Одним из основных приоритетов норильских партийцев является работа с избирателями.

- Ежемесячно проводятся приёмы населения. Мы решаем вопросы пенсионеров, материнства и детства, жилищно-коммунального хозяйства. Только в 2021 году в общественную приёмную поступило более 60 обращений граждан. Личный приём осуществляют глава города, депутаты городского Совета, сотрудники исполкома и члены политсовета. На встречах обсуждаются различные вопросы, волнующие население: тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства; повышение пенсий и пособий, — отметил Александр Пестряков. — Огромную помощь в решении проблем оказывает спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. Норильск и его жители — всегда в центре внимания руководителя фракции единороссов в региональном парламенте, в ходе регулярных визитов в северный город Свиридов всегда проводит приём граждан по личным вопросам, оказывая поддержку землякам в решении их проблем.

В завершение доклада председатель городского Совета отметил, что «Единая Россия» в Норильске — структура, на которую можно опираться в проведении законодательных инициатив, необходимых для модернизации территории:

- В ближайшее время нам предстоит проводить встречи с населением. Основные задачи — донести ключевые аспекты работы партии, получить срез проблемных вопросов, волнующих различные группы населения, проработать их, скорректировать планы и шаги, предпринимаемые партией для улучшения жизни горожан.

Помимо этого, в ходе встречи партийцев был представлен отчёт о работе фракции единороссов в норильском горсовете. Руководитель фракции Константин Горбунов подвёл предварительные итоги реализации различных проектов и обозначил планы работы на ближайшую перспективу.

Встреча продолжилась в формате диалога, и участники смогли задать интересующие вопросы руководителям местного отделения «Единой России». В основном они касались грядущей трансформации всех сфер жизни Норильска в рамках выполнения соглашений о социально-экономическом развитии города до 2035 года, реализации программы переселения северян на материк, о благоустройстве общественных пространств и о повышении качества медицинского обслуживания населения.