Норильские единороссы отчитались о работе в пятом созыве городского Совета

В отчётном собрании принял участие заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, который находится в Норильске с рабочим визитом. Отчёты о работе депутатов от «Единой России» в местном парламенте представили спикер горсовета Норильска, депутат от первого избирательного округа (Центральный район) Александр Пестряков, а также депутаты от районов Талнах и Кайеркан Надежда Оробинская и Нина Шпетная.

Как отметил в своём докладе Александр Пестряков, деятельность пятого созыва городского Совета сопровождалась множеством сложностей, экономических и политических вызовов, однако работу представительного органа в целом и фракции в частности можно назвать успешной.

«С самого начала работы в пятом созыве мы с вами, коллеги, начали активную деятельность по продлению программ переселения и модернизации коммунальной инфраструктуры. Результатом этого, а также взаимодействия с администрацией Норильска, Законодательным собранием Красноярского края, нашими федеральными коллегами и сенаторами от региона я без ложной скромности могу назвать подписание новых соглашений о масштабной реновации Норильска. Сегодня она уже началась, и мы в рамках партийного проекта «Норильск-2035» осуществляем общественно-депутатский контроль над реализацией мероприятий программы», - подчеркнул Александр Пестряков.

Спикер местного парламента рассказал об основных позитивных изменениях, касающихся преобразований в сфере ЖКХ, благоустройства, социальной политики, ремонта объектов жилфонда и коммунальной инфраструктуры, переселения северян на материк, а также развития туризма в Норильске и на Таймыре. Вместе с тем он обозначил и проблемы, которые пока не удалось решить. «К сожалению, нам ещё не удалось включить в программу переселения некоторые категории инвалидов, которые там не учтены. Не смогли добиться ремонта фасада главпочтамта Норильска – диалог с руководством «Почты России» мы продолжаем. Также не завершена работа с региональными властями по увеличению штатной численности специалистов в сфере опеки над совершеннолетними, созданием муниципальной особо охраняемой природной территории на Красных Камнях. Поэтому, коллеги, нам есть над чем работать, и, уверен, вместе у нас всё получится», - резюмировал свой доклад председатель НГСД.

Надежда Оробинская, говоря о позитивных изменениях, произошедших в Талнахе с 2017 года, отметила, что сейчас рудная столица самый благоустроенный район Норильска. Помимо прочего здесь пилотно реализуются различные проекты по сохранению объектов жилфонда. «Именно в Талнахе впервые на нашей территории начали ремонтировать фасады жилых домов с применением технологии вентилируемых фасадов. Кроме того, мы стали пионерами в России по ремонту фундаментов зданий с применением технологии проморозки грунтов. Наш опыт был высоко оценён специалистами профильного федерального министерства. Все работы, которые проводятся в районе Талнах, – ремонт домов, социальных объектов, дорог – мы с талнахскими коллегами контролируем лично», - рассказала она.

По словам Надежды Оробинской, депутаты от рудной столицы в этом созыве оказали содействие и помощь в проведении ремонта и открытия Талнахского Молодёжного центра, запуске комплексного обновления фасадов школ и детских садов, установке современных детских игровых и спортивных площадок, приобретении нового ледового комбайна для катка «Умка» и решении других социально значимых вопросов и задач.

Депутат от Кайеркана Нина Шпетная также рассказала о положительных переменах в районе в течение последних пяти лет. Особое внимание было уделено работе с молодёжью, благоустройству и озеленению территории. Так, было завершено обустройство новой зоны отдыха в районе – за ручьём Кайерканским, установлена въездная стела, значительное количество дворов жилых домов было заасфальтировано, проведена реконструкция кайерканской станции скорой медицинской помощи и капитальный ремонт детского сада № 84.

«Работе с молодёжью мы уделяем особое внимание – принимаем активное участие в решении вопросов участия наших одарённых детей в выездных конкурсах и фестивалях. Активно поддерживаем развитие Кайерканской детской школы искусств – нам удалось добиться выделения дополнительных штатных единиц для этого учреждения. Кроме того, я как представитель уполномоченного по правам человека в Красноярском крае принимаю участие в решении проблем социально незащищённых жителей», - подчеркнула Нина Шпетная.

Говоря о рабочих планах на ближайшую перспективу, депутат отметила, что актуальной продолжает оставаться проблема нехватки кадров, особенно в сфере здравоохранения. Помимо этого, Нина Шпетная убеждена, что норильские депутаты должны и дальше взаимодействовать с краевым минздравом в части приобретения современного медицинского оборудования для наших больниц и поликлиник.

Заслушав отчёты норильских коллег, вице-спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов высоко оценил их деятельность в течение созыва и отметил, что такая форма отчётности будет актуальная и в работе с избирателями.

«Нынешний депутатский корпус принял активное участие в разработке, подготовке и подписании уникального четырёхстороннего соглашения и комплексного плана «Норильск-2035». Депутатам городского Совета предстоит и в этом созыве, и в следующем решать важнейшие задачи, связанные с реализацией комплексного плана, его законодательным обеспечением. От их работы зависит обновление города, развитие его социальной сферы, повышение уровня качества жизни всех норильчан. Я уверен, что многие из моих коллег, депутатов от муниципалитета, захотят продолжить свою работу в городском Совете в ближайшие пять лет. Все вопросы, от которых зависит реализация грандиозных задач, стоящих перед Норильском, будут оперативно и грамотно решены. При этом, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и тот пласт деятельности депутатов, который обеспечивает жизнь и нормальную работу всех муниципальных структур, благоустройство, поддержание в порядке городской инфраструктуры, работу с обращениями горожан», - заявил Дмитрий Свиридов.

Напомним, в сентябре этого года состоятся выборы нового созыва Норильского городского Совета, и прошедшая встреча дала старт отчётным встречам парламентариев Норильска с горожанами.