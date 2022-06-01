Норильские единороссы подвели итоги предварительного внутрипартийного голосования

Во встрече приняли участие кандидаты в новый созыв городского Совета депутатов, которые успешно прошли процедуру предварительного внутрипартийного голосования, получив наибольшее количество голосов. В опросе приняли участие более трёх тысяч норильчан. Он проходил в электронном формате на сайте pg.er.ru. В десятку лидеров по единому избирательному округу вошли глава Норильска Дмитрий Карасев, председатель горсовета Александр Пестряков, а также действующие депутаты - Елена Туманова, Виктор Цюпко, Лариса Непляхович, Владимир Мороз, Роман Сербин, Константин Горбунов, Эдилия Ерохина и Павел Белкин. Также по итогам голосования были определены тройки лидеров по семи трёхмандатным округам.

Депутат Госдумы Алексей Веллер поздравил присутствующих с успешным проведением внутрипартийного голосования и отметил, что это лишь первый шаг на пути к участию в выборах в Норильский городской Совет депутатов, которые состоятся осенью этого года.

«Я надеюсь, что, получив поддержку земляков в предварительном голосовании «Единой России», подавляющее большинство из вас станет депутатами городского Совета. Со своей стороны, хочу напомнить, что я всегда готов взаимодействовать с вами, обсуждать любые вопросы и находить пути решения, и по мере своих сил и возможностей «продвигать» эти решения на федеральном уровне. Прошу в предстоящей предвыборной кампании особое внимание уделить не только глобальным вопросам, а, прежде всего, тем житейским проблемам норильчан, которые на первый взгляд могут показаться несущественными, но на самом деле очень сильно влияют на комфорт жителей», - сказал Алексей Веллер.

Вице-спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, считает, что такой инструмент, как предварительное партийное голосование, успешно показал себя во многих территориях. «Норильск как всегда качественно провёл внутрипартийное голосование. Результаты меня, честно говоря, особо не удивили – выбрали, действительно, самых достойных. Порадовало, что в список кандидатов добавилось много молодых лиц, которые себя зарекомендовали, как лидеры мнений среди норильчан. Работа в следующем созыве городского Совета будет непростой, задачи стоят грандиозные, ответственнейшие задачи, которые нам с вами вместе предстоит реализовывать», - отметил Дмитрий Свиридов.

«Вам нужно чётко определить вопросы, решение которых станет основой вашей предвыборной программы и дальнейшей работы в городском Совете. На мой взгляд, будущий созыв – счастливые люди. Конечно, эти пять лет придётся попахать, но вам предстоит сделать Норильск городом будущего. Вы будете, что называется, творить историю. Самое главное, о чём я хочу вас попросить: в ходе предвыборной кампании норильчане будут давать вам свои наказы. Не забывайте, пожалуйста, что эти наказы потом надо исполнять», - обратился к присутствующим депутат краевого парламента Юрий Захаринский.

По итогам предварительного внутрипартийного голосования единороссам теперь предстоит принять окончательное решение, выдвинув своих кандидатов по единому избирательному и семи трёхмандатным округам.

«На ближайшей сессии горсовета мы примем решение о назначении выборов в местный парламент – это будет единый день голосования, 11 сентября. После этого стартует активная фаза предвыборной кампании – выдвижение кандидатов, работа с избирателями и прочее. На мой взгляд, именно выборы в городской Совет – самые важные для территории. Ведь те, кто займёт места в норильском парламенте в течение ближайших пяти лет будут представлять интересы жителей на всех уровнях власти», - считает председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков.

Глава города Дмитрий Карасев, который стал лидером рейтингового голосования по единому избирательному округу, набрав более 75% голосов выборщиков, уверен, что большинство кандидатов, получивших поддержку в ходе предварительного голосования, продолжит борьбу за депутатские мандаты нынешней осенью. «Хочу отметить, что предварительное голосование – это лишь начало. Начало большой кропотливой работы, которую мы с вами должны будем проводить всё лето. Вы все прекрасно знаете, что Норильск сегодня стоит на пороге серьёзных перемен, которые должна реализовать сильная команда. Мы вместе будем воплощать в жизнь не только мероприятия комплексного плана, но и всё то, что необходимо жителям нашего города. Планы у нас действительно серьёзные и сложные. Я говорю не просто о грядущем строительстве, что, безусловно, важно. Я говорю о большой модернизации нашего города и выходе его на совершенно новый уровень развития. В Норильске будем жить мы, наши дети и внуки, которые, уверен, потом скажут нам спасибо за реализацию этих планов», - резюмировал Дмитрий Карасев.