Норильские госавтоинспекторы и судебные приставы провели совместный рейд

Автомобиль был помещён на штрафстоянку до погашения долгов. В случае игнорирования требований транспортное средство будет изъято у владельца в счёт оплаты задолженности.

Общая сумма долгов у водителей, проверенных в ходе рейда, составила более 500 тысяч рублей. Госавтоинспекторы напоминают, что административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу. Если водитель не успеет оплатить задолженность, то к нему будут применены дополнительные санкции: штраф в двойном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы сроком до 50 часов.

Проверить наличие штрафов ГИБДД можно на портале «Госуслуги».