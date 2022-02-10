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Норильские госавтоинспекторы и судебные приставы провели совместный рейд

Норильские госавтоинспекторы и судебные приставы провели совместный рейд

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Норильские госавтоинспекторы и судебные приставы провели совместный рейд

Правоохранители проверили более 30 водителей, и оказалось, что на одну из машин наложен арест.

Норильские госавтоинспекторы и судебные приставы провели совместный рейдНорильские госавтоинспекторы и судебные приставы провели совместный рейд

Автомобиль был помещён на штрафстоянку до погашения долгов. В случае игнорирования требований транспортное средство будет изъято у владельца в счёт оплаты задолженности.

Общая сумма долгов у водителей, проверенных в ходе рейда, составила более 500 тысяч рублей. Госавтоинспекторы напоминают, что административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу. Если водитель не успеет оплатить задолженность, то к нему будут применены дополнительные санкции: штраф в двойном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы сроком до 50 часов.

Проверить наличие штрафов ГИБДД можно на портале «Госуслуги».

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
10 февраля в 16:03 540
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