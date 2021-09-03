Норильские госавтоинспекторы ищут очевидцев ДТП, которое произошло на парковке аэропорта

Как сообщают в ведомстве, 31 июля в 08.20 черная иномарка, предположительно марки Toyota Yaris, двигаясь по парковке, проехала по ногам 44-летней женщине. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59, либо 8-913-526-74-75.