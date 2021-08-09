Норильские госавтоинспекторы ищут очевидцев ДТП

По предварительной информации, 5 августа в районе 15-16 часов дня 17-летний кайерканец переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, личность которого пока не установлена, не затормозив перед пешеходом, продолжил движение и наехал пострадавшему на стопу. После ДТП виновник скрылся. Юноша обратился за помощью в городскую больницу.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе возле дома № 22 на улице Шахтёрской. Водитель управлял автомобилем белого цвета, предположительно марки Volkswagen.

Дорожные полицейские просят очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59, либо 8-913-168-30-46 .

Всего за минувшую неделю в Норильске зарегистрировано 24 ДТП, в четырёх из которых пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.