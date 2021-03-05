Норильские госавтоинспекторы поздравили автоледи с 8 Марта

Морозным солнечным утром на площадке напротив музея остановились две патрульные машины ДПС. К сотрудникам ГИБДД присоединился отряд юных инспекторов движения «Жезл» школы № 14. Развернули плакаты, приготовили тюльпаны, открытки и сладкие подарки. Одни девушки на своих авто уверенно подъезжали к инспектору, повинуясь взмаху жезла, другие слегка волновались, третьи - хмурились. Но когда инспекторы дарили барышням цветы и открытки, их лица озаряли улыбки.

Начальник норильского отдела ГИБДД Александр Янович, его заместитель Денис Корнилов, инспектор Евгений Орлов и Елена Аршалуйсян, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, поздравляя автоледи с праздником, желали им крепкого здоровья, безопасной дороги и тёплой весны. Не отставали от них и ребята ЮИДовцы.

- Улыбки украшают женщин, и хочется, чтобы они не сходили с лиц наших очаровательных норильчанок, - говорит Александр Янович. - Инспектор ГИБДД останавливает автоледи не только для того, чтобы проверить документы — приятно, остановив женщину-водителя в праздничный день, подарить ей цветы. Хочу пожелать всем автомобилисткам Большого Норильска безаварийных дорог. Пусть поскорее придёт настоящая весна, холод сменится теплом, а в душе распускаются цветы.