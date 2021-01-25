МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские госавтоинспекторы присоединились к акции «Студенческий десант»

Норильские госавтоинспекторы присоединились к акции «Студенческий десант»

Главная / Новости / Общество

Норильские госавтоинспекторы присоединились к акции «Студенческий десант»

Сотрудники Госавтоинспекции познакомили студентов средних учебных заведений города со своей работой.

Норильские госавтоинспекторы присоединились к акции «Студенческий десант»Норильские госавтоинспекторы присоединились к акции «Студенческий десант»Норильские госавтоинспекторы присоединились к акции «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» представители дорожной полиции помогли студентам узнать о своей профессии не только в теории, но и погрузиться в неё. Например, в Политехническом колледже на встречу с учащимися пришли начальник Отдела ГИБДД МВД России по Норильску Александр Янович и его заместитель Денис Корнилов, а также председатель Общественного совета при Отделе МВД по г. Норильску и основатель норильской добровольной дружины Юрий Кононченко. Они поделились с ребятами своим опытом, рассказали о ежедневной работе и её преимуществах.

В Норильском колледже искусств Елена Аршалуйсян, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД МВД России по Норильску, напомнила учащимся о правилах дорожного движения. Помимо теоретических знаний, студентам показали познавательные ролики, где наглядно продемонстрированы те или иные нарушения.

В завершение ребятам показали фильм, демонстрирующий работу подразделений МВД, с помощью которого студенты полностью погрузились в полицейскую службу.

Фото из архива ГИБДД
25 января в 12:35 320
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также