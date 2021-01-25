Норильские госавтоинспекторы присоединились к акции «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» представители дорожной полиции помогли студентам узнать о своей профессии не только в теории, но и погрузиться в неё. Например, в Политехническом колледже на встречу с учащимися пришли начальник Отдела ГИБДД МВД России по Норильску Александр Янович и его заместитель Денис Корнилов, а также председатель Общественного совета при Отделе МВД по г. Норильску и основатель норильской добровольной дружины Юрий Кононченко. Они поделились с ребятами своим опытом, рассказали о ежедневной работе и её преимуществах.

В Норильском колледже искусств Елена Аршалуйсян, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД МВД России по Норильску, напомнила учащимся о правилах дорожного движения. Помимо теоретических знаний, студентам показали познавательные ролики, где наглядно продемонстрированы те или иные нарушения.

В завершение ребятам показали фильм, демонстрирующий работу подразделений МВД, с помощью которого студенты полностью погрузились в полицейскую службу.