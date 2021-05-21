Норильские госавтоинспекторы призвали курсантов автошкол присоединиться к неделе безопасности дорожного движения

В рамках акции ученикам норильских автошкол рассказали о том, к каким последствиям приводит превышение скорости. Врио начальника ОГИББД Норильского ОМВД Денис Корнилов ознакомил их с показателями аварийности в городе. Майор полиции подчеркнул, что несоблюдение скоростного режима относится к основным нарушениям правил дорожного движения, становящихся причиной ДТП с пострадавшими. Руководитель городской Госавтоинспекции также напомнил будущим водителям об основных особенностях безопасного вождения на начальном этапе управления транспортным средством, об ответственности водителя за пассажиров, находящихся в салоне автомобиля, и о необходимости пристегиваться ремнями безопасности.

В поддержку кампании #Скорость30 курсанты автошкол и сами призвали других водителей выбирать разумную скорость в черте города и сохранять максимальную бдительность на дороге.