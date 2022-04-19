Норильские госавтоинспекторы провели восстановительные курсы по вождению

К бесплатному курсу могли присоединиться все желающие. Проверить себя решили даже северяне с многолетним водительским стажем, например, представитель Общественного совета при ОМВД Леонид Бизер.

В начале занятий перед курсантами выступил старший государственный инспектор ОГИБДД Норильского ОМВД Роман Панченко. Капитан полиции ознакомил водителей с последними изменениями в области безопасности дорожного движения, рассказал о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде, а также ответил на вопросы присутствующих.

Преподаватель Норильского центра безопасности движения Владимир Михайлов на фотопримерах разобрал с автолюбителями конкретные дорожные ситуации, связанные с проездом нерегулируемых перекрестков и кольцевых развязок. В завершение теоретической части слушатели смогли оценить свои знания в тестировании по ПДД.

Заключительным этапом курса стало практическое занятие на автодроме, где каждый водитель под контролем инструктора выполнил ряд упражнений, вызывающих больше затруднений на практике: остановка и начало движения на подъёме, параллельная парковка и заезд в гараж задним ходом.

В подарок от госавтоинспекторов каждый курсант получил приятные презенты: обложки для водительских удостоверений и памятки с полезной информацией в области дорожного движения.