Госавтоинспекторы совместно с родителями и педагогами детсада «Снегирёк» провели акцию «В автокресле безопасно!»

Её участники наблюдали за автомобилями, которые подвозили детей к детскому саду, и обращали внимание, имеется ли в салоне автокресло, на каком сиденье находится ребёнок, пристегнут ли он.

Инспекторы ГИБДД разъясняли водителям правила установки детских удерживающих устройств, особенности их выбора в зависимости от возраста и веса ребёнка, а также призывали не экономить на покупке сертифицированных автокресел.

Родителям напомнили о мерах административной ответственности за нарушение ПДД и последствиях для жизни и здоровья маленького пассажира в случае ДТП.

Организаторы акции вручили сопровождающим детей взрослым информационные буклеты с полезной информацией и пожелали им безопасных дорог.