Госавтоинспекторы совместно с родителями и педагогами детсада «Снегирёк» провели акцию «В автокресле безопасно!»
Госавтоинспекторы совместно с родителями и педагогами детсада «Снегирёк» провели акцию «В автокресле безопасно!»
Акция была организована в рамках декады дорожной безопасности детей.
Её участники наблюдали за автомобилями, которые подвозили детей к детскому саду, и обращали внимание, имеется ли в салоне автокресло, на каком сиденье находится ребёнок, пристегнут ли он.
Инспекторы ГИБДД разъясняли водителям правила установки детских удерживающих устройств, особенности их выбора в зависимости от возраста и веса ребёнка, а также призывали не экономить на покупке сертифицированных автокресел.
Родителям напомнили о мерах административной ответственности за нарушение ПДД и последствиях для жизни и здоровья маленького пассажира в случае ДТП.
Организаторы акции вручили сопровождающим детей взрослым информационные буклеты с полезной информацией и пожелали им безопасных дорог.