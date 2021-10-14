Норильские госавтоинспекторы совместно со школьниками провели профилактическую акцию

Заместитель начальника ОГИБДД Норильского ОМВД Денис Корнилов и юные инспекторы движения из гимназии № 5 напомнили пешеходам о правилах перехода улицы. Майор полиции также напомнил водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами.

Помимо профилактической беседы организаторы показывали горожанам кадры реальных ДТП с участием пешеходов, а после просмотра предлагали обсудить дорожные ловушки, в которые попали участники видео. И пешеходы, и водители признались, что увиденное заставило их задуматься и обещали впредь быть более внимательными.

Всем участникам акции #ПешеходныйВсеобуч, школьники вручили тематические листовки, а юным пешеходам подарили наклейки со световозвращающим эффектом.