МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские госавтоинспекторы совместно со школьниками провели профилактическую акцию

Норильские госавтоинспекторы совместно со школьниками провели профилактическую акцию

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Норильские госавтоинспекторы совместно со школьниками провели профилактическую акцию

Мероприятие проходило вблизи нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта на Ленинском проспекте.

Норильские госавтоинспекторы совместно со школьниками провели профилактическую акциюНорильские госавтоинспекторы совместно со школьниками провели профилактическую акцию

Заместитель начальника ОГИБДД Норильского ОМВД Денис Корнилов и юные инспекторы движения из гимназии № 5 напомнили пешеходам о правилах перехода улицы. Майор полиции также напомнил водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами.

Помимо профилактической беседы организаторы показывали горожанам кадры реальных ДТП с участием пешеходов, а после просмотра предлагали обсудить дорожные ловушки, в которые попали участники видео. И пешеходы, и водители признались, что увиденное заставило их задуматься и обещали впредь быть более внимательными.

Всем участникам акции #ПешеходныйВсеобуч, школьники вручили тематические листовки, а юным пешеходам подарили наклейки со световозвращающим эффектом.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
14 октября в 16:30 600
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