Норильские госавтоинспекторы вместе с отрядом ЮИД провели акцию «Безопасный двор»

Сотрудники ГИБДД и юные активисты отряда юных инспекторов движения школы № 13 напомнили взрослым и маленьким пешеходами о правилах безопасного поведения не только на дорогах, но и во дворах.

На дверных ручках и лобовых стеклах припаркованных автомобилей участники акции разместили таблички-напоминания для водителей с информацией о правилах дорожного движения на дворовой территории.

Также полицейские и активисты рассказывали пешеходам о важности использования световозвращающих элементов на одежде. Они позволяют сделать фигуры людей максимально заметными для водителей в тёмное и сумеречное время суток.