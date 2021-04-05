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Норильские госавтоинспекторы вместе с отрядом ЮИД провели акцию «Безопасный двор»

Норильские госавтоинспекторы вместе с отрядом ЮИД провели акцию «Безопасный двор»

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Норильские госавтоинспекторы вместе с отрядом ЮИД провели акцию «Безопасный двор»

Профилактическое мероприятие прошло на площади Металлургов, где находятся места массового пребывания горожан: торговый комплекс и кинотеатр. Место выбрали не случайно. В марте здесь произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний пешеход.

Норильские госавтоинспекторы вместе с отрядом ЮИД провели акцию «Безопасный двор»Норильские госавтоинспекторы вместе с отрядом ЮИД провели акцию «Безопасный двор»Норильские госавтоинспекторы вместе с отрядом ЮИД провели акцию «Безопасный двор»Норильские госавтоинспекторы вместе с отрядом ЮИД провели акцию «Безопасный двор»

Сотрудники ГИБДД и юные активисты отряда юных инспекторов движения школы № 13 напомнили взрослым и маленьким пешеходами о правилах безопасного поведения не только на дорогах, но и во дворах.

На дверных ручках и лобовых стеклах припаркованных автомобилей участники акции разместили таблички-напоминания для водителей с информацией о правилах дорожного движения на дворовой территории.

Также полицейские и активисты рассказывали пешеходам о важности использования световозвращающих элементов на одежде. Они позволяют сделать фигуры людей максимально заметными для водителей в тёмное и сумеречное время суток.

Текст Наталья Черкашина
Фото из архива ГИБДД
5 апреля в 20:13 1340
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