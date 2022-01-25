Норильские госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП на ул. Комсомольской

По сообщению дорожных полицейских, автомобиль Honda CR-V, двигаясь по ул. Дзержинской в сторону городского суда, выехал на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора. В это же время, игнорируя красный свет, с ул. Комсомольской на перекрёсток выезжал автомобиль Renault Logan. Чтобы избежать столкновения, водитель Renault, совершил манёвр, в результате которого въехал в разделительный газон.

В ДТП пострадали пассажиры Renault — молодая женщина и четырёхлетний мальчик, которые ехали, не используя средства безопасности — ремень и детское кресло.

Кроме того, сотрудники ГИБДД установили, что водитель Renault оказывал услуги по перевозке пассажиров без соответствующей лицензии.

В отношении водителя составлен протокол об административном нарушении по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Максимальный предусмотренный штраф — две тысячи рублей. Помимо этого, виновнику ДТП предстоит выплатить штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора, перевозку ребёнка без детского удерживающего устройства и не пристёгнутого ремнём безопасности пассажира.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.