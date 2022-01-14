Норильские госавтоинспекторы задержали водителя с фальшивыми правами

Заподозрив, что водительское удостоверение нарушителя является подделкой, правоохранители изъяли документ и направили на исследование, после которого стало известно, что он изготовлен не на Пермской печатной фабрике Гознака и при этом содержит данные другого гражданина.

Также при проверке сведений по федеральной базе дорожные полицейские установили, что в состоянии алкогольного опьянения задержанный водитель садится за руль уже не первый раз.

Автомобиль нарушителя был направлен на штрафстоянку. А сам он признался, что ездил по чужим документам, которые приобрёл в интернете за 35 тысяч рублей, после того как два года назад его по решению суда лишили права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом состоянии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение либо использование заведомо поддельного документа» и по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.