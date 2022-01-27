Норильские и дудинские краеведы поделятся своими открытиями, сделанными в прошлом году

Участники школы краеведа Норильска, а также приглашенные иногородние докладчики расскажут о своих образовательных проектах, результатах проведенных исследований и экспедиций, состоявшихся в 2021 году.

Программа конференции очень насыщена, на ней будет представлено более десяти докладов на самые разные темы. Начало — в 11.00.

11.21 — Станислав Стрючков (КИТ, Норильск), «Школа краеведа в сотне лучших проектов России»;

11.33 — Владимир Рубителев (ТКМ, Дудинка), «Памятники мыса Челюскин»;

11.47– Анна Карлова (КИТ, Норильск) «Соболиная река»;

12.00 — Евгений Стренадко (КИТ, Норильск), «От планшета до планшета (к 95–летию Туруханской переписи)»;

12.13 — Леонид Колпащиков («Заповедники Таймыра», Норильск), «Белый медведь и глобальное потепление»;

12.26 — Лариса Фоменко (КИТ, Норильск), «Датский след в Норильске»;

12.39 — Александр Коношенок (КИТ, Норильск), «Таймыр и Путораны — рай для водномоторного туризма»;

12.52 — Надежда Клемберг (городской архив, Норильск), «Нам есть что хранить»; 13.05 — Любовь Попова (ТДНТ, Дудинка), «Этнотур «Таймырская ойкумена», интерактивная программа;

13.30 — 14.30 — перерыв на обед;

14.30 — Дмитрий Шебалков (музей Норильска), «Геологический след музейных лет»;

14.43 — Павел Кочкарёв (Центральносибирский заповедник, Бор), «Многолетний мониторинг взаимоотношений белый медведь — морж на южных берегах северных морей»;

14.56 — Татьяна Хвостова (КИТ, Талнах), «Экологический патруль»;

15.09 — Светлана Гунина (КИТ, Норильск), «Кайеркан: история и предыстория»;

15.22 — Дмитрий Дубров (ЗГУ, Норильск) «Заполярный университет — как развитие норильского высшего образования»;

15.35 — Михаил Бондарь («Заповедники Таймыра», Норильск), «Сколько снежных баранов обитает в Путоранах?»;

15.48 — Анжела Ткаченко (АРН, Норильск), «Экспедиционная деятельность как инструмент развития территории»;

16.01 — Ольга Александрова (КИТ, Кайеркан), «Цели и результаты проекта «Сохраним пернатых Таймыра»;

16.14 — Лариса Стрючкова (КИТ, Норильск), «Неизвестные снимки Сотниковых»;

16.30 — фильм Анны Карловой (КИТ): «Прогулки с птицами».

Во время работы КИТа будут работать фотовыставка «Современник мамонта» и выставка книг «Жизнь как путешествие».

Вход на мероприятие строго по QR–коду.