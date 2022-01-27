Норильские и дудинские краеведы поделятся своими открытиями, сделанными в прошлом году
Норильские и дудинские краеведы поделятся своими открытиями, сделанными в прошлом году
30 января в Публичной библиотеке состоится ХI Норильская региональная конференция исследователей территории. Пройдёт она под общим названием «Экспедиции знаний».
Участники школы краеведа Норильска, а также приглашенные иногородние докладчики расскажут о своих образовательных проектах, результатах проведенных исследований и экспедиций, состоявшихся в 2021 году.
Программа конференции очень насыщена, на ней будет представлено более десяти докладов на самые разные темы. Начало — в 11.00.
11.21 — Станислав Стрючков (КИТ, Норильск), «Школа краеведа в сотне лучших проектов России»;
11.33 — Владимир Рубителев (ТКМ, Дудинка), «Памятники мыса Челюскин»;
11.47– Анна Карлова (КИТ, Норильск) «Соболиная река»;
12.00 — Евгений Стренадко (КИТ, Норильск), «От планшета до планшета (к 95–летию Туруханской переписи)»;
12.13 — Леонид Колпащиков («Заповедники Таймыра», Норильск), «Белый медведь и глобальное потепление»;
12.26 — Лариса Фоменко (КИТ, Норильск), «Датский след в Норильске»;
12.39 — Александр Коношенок (КИТ, Норильск), «Таймыр и Путораны — рай для водномоторного туризма»;
12.52 — Надежда Клемберг (городской архив, Норильск), «Нам есть что хранить»; 13.05 — Любовь Попова (ТДНТ, Дудинка), «Этнотур «Таймырская ойкумена», интерактивная программа;
13.30 — 14.30 — перерыв на обед;
14.30 — Дмитрий Шебалков (музей Норильска), «Геологический след музейных лет»;
14.43 — Павел Кочкарёв (Центральносибирский заповедник, Бор), «Многолетний мониторинг взаимоотношений белый медведь — морж на южных берегах северных морей»;
14.56 — Татьяна Хвостова (КИТ, Талнах), «Экологический патруль»;
15.09 — Светлана Гунина (КИТ, Норильск), «Кайеркан: история и предыстория»;
15.22 — Дмитрий Дубров (ЗГУ, Норильск) «Заполярный университет — как развитие норильского высшего образования»;
15.35 — Михаил Бондарь («Заповедники Таймыра», Норильск), «Сколько снежных баранов обитает в Путоранах?»;
15.48 — Анжела Ткаченко (АРН, Норильск), «Экспедиционная деятельность как инструмент развития территории»;
16.01 — Ольга Александрова (КИТ, Кайеркан), «Цели и результаты проекта «Сохраним пернатых Таймыра»;
16.14 — Лариса Стрючкова (КИТ, Норильск), «Неизвестные снимки Сотниковых»;
16.30 — фильм Анны Карловой (КИТ): «Прогулки с птицами».
Во время работы КИТа будут работать фотовыставка «Современник мамонта» и выставка книг «Жизнь как путешествие».
Вход на мероприятие строго по QR–коду.