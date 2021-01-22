Норильские Кулибины, ау!

Традиционный городской конкурс технических идей и разработок «Норильские Кулибины» пройдёт 17 февраля на станции юных техников. Конкурс входит в программу слёта юных техников и является ежегодным мероприятием совместного проекта развития технического творчества «Навигатор будущего», который реализуется при поддержке управления образования и клуба «Профнавигатор» компании «Норникель».

Конкурс проводится по трём возрастным категориям: учащиеся 1–4-х классов, 5–8-х, 9–11-х. И в пяти номинациях: «Рационализация и изобретательство», «Техническое творчество младших школьников», «Информационные технологии», «FUN» проекты, связанные с хобби, играми технической направленности», «Конструирование и моделирование одежды». Организаторы обращают особое внимание на то, что любой проект должен решать какую-либо проблему в выбранной сфере, носить инновационный, изобретательский или рационализаторский характер.

Заявку для участия в конкурсе необходимо подать до 1 февраля включительно по электронной почте: receptionsut@norcom.ru

Телефон для справок 22-40-57, Елена Викторовна Дунаева.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте станции юных техников

sut-norilsk.ru