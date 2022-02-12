С имвол военной жизни

С самого начала войны производство по всей стране перешло на особый режим работы. Перед Норильском была поставлена задача военного времени: «Металл — фронту!».

В первые три года войны в Норильск практически не поступало никаких материально–технических ценностей. Основных причин было две: нужды фронта были в приоритете и высокая степень контроля Северного морского пути со стороны немецкого военно–морского флота.

Бытовые условия норильчан были тяжелыми: люди жили в палатках, в бараках и балках. «Дефицит» стал символом жизни. Не хватало даже самого необходимого: продовольствия, медикаментов, одежды и предметов быта.

Рабочие осваивали новые виды производств, не свойственных промышленности посёлка. Норильские Кулибины на ходу изобретали новые способы обеспечения жизнедеятельности будущего города.

Бытовой дефицит

Расскажем, как будущий гигант цветной металлургии и население Норильска выходили из положения.

Одним из самых дефицитных предметов быта была, как ни странно, кастрюля обыкновенная. Их просто перестали привозить с материка. Тогда решили делать на месте, а как — никто не знал. Сначала было предложение изготавливать на токарном станке, но это дорого и медленно. Наконец, у технологов родилась идея выдавливать их шаром из металлической заготовки. Получались они тяжёлые, но зато вечные.

В дефиците была и писчая бумага. На обёрточной бумаге выпускали газеты, бюллетень технической информации, альбомы, брошюры, книжки, в том числе детские, даже буквари. Если бумаги не хватало, обесцвечивали исписанную в гипохлорите.

И стекло сами стали производить. В 1941 году в Норильске запустили в эксплуатацию стекольно–керамическую мастерскую. 1 ноября из местного сырья были получены первые две тонны жидкого стекла. Мастерская стала выдавать изделия для промышленных лабораторий и широкого потребления.

Самостоятельно решили и проблему обеспечения водой нужд посёлка и комбината. В декабре 1942 года завершили строительство водовода от временной насосной на берегу озера Долгого до ТЭЦ. Это был первый водовод на вечной мерзлоте. А в июне 1943–го было закончено строительство плотины на озере Долгом. Она предназначалась для поднятия в водоёме уровня воды, которой комбинату и посёлку требовалось всё больше. Высота плотины — 18,5 метра, её основанием служила вечная мерзлота. Глинобетонное ядро сооружения искусственно замораживали, вводя по трубам хлористый кальций. Однако в конце июля плотина начала подтаивать. Инженеры стали искать выход. Было предложено одеть её в «смирительную рубашку» — накрыть термоизоляцией из опилок и земли. Таяние прекратилось, сооружение устояло.

Кроме того, в Норильске делали плуги и тракторные бороны, ложки и детские игрушки, карандаши и даже тушь. Челноки для швейных машин, столы и табуретки, часы–ходики, мячи и соски...Даже наладили производство зубных коронок, глюкозы и кетгута из оленьих жил. Для борьбы с цингой на Ламе организовали производство витаминного экстракта из хвои лиственницы.

И даже бытовые вопросы, такие как канализация в вечной мерзлоте и новые печи отопления — всё было в поле научных интересов норильчан в военное время.

В 1943 году состоялась первая конференция большевиков Норильска, где были выставлены для обозрения банки с бензином, лигроином, серной кислотой, огнеупорный кирпич, кульки с цементом. Всё это изготавливалось в Норильске из местного сырья. 1 сентября этого же года в системе промышленно–заготовительного отдела было организовано мыловарение.

Норильчане смогли и сами прокормиться. И показали свой сельскохозяйственный потенциал всей стране. В сентябре 1944 года норильский совхоз был представлен на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Демонстрировали выращенные на Крайнем Севере капусту и картошку, а также озвучили уровень надоев. Наши труженики совхоза получили почётные грамоты.

Стройка в приоритете

Строителям нужны гвозди? — Сконструирован и построен гвоздильный станок. Но невелик запас проволоки для производства. Сварщики стали собирать и сдавать на склад огарки электродов. Из этого «сырья» на станке делали гвозди.

31 декабря 1942 года была окончена кладка трубы Большого металлургического завода. Фундамент её заложили в мае, а к возведению приступили в сентябре. Кирпич для фундамента привезли с материка, остальную часть клали из норильского материала. Строительство трубы оказалось очень сложной задачей, рабочие трудились в три смены, но сроки сдачи объекта постоянно переносились. Основная проблема: как класть кирпичную кладку в морозы, ведь весной она рухнет. Заключенные инженеры предложили делать электропрогрев строящегося ствола. Высота построенной трубы — 140 метров (на тот момент — самая высокая в Европе), уложено 2,5 миллиона кирпичей. 1942 году в Норильске начали первые опыты электропрогрева грунта для рытья котлованов.

В навигацию 1943 года не дошли до Норильска баржи с огнеупорным кирпичом. Но не останавливать же строительство! Для производства кирпича нужна глина. Подходящей глины в окрестностях Норильска оказалось недостаточно. Геологи нашли залежи алевролита. Никто и никогда не использовал его в качестве сырья для кирпичных заводов. Технологи научились делать кирпичи из алевролита.

В 1944 году на улице Октябрьской был построен первый в Сибири опытный крупноблочный полносборный дом. В этом же году начато строительство нескольких новых домов в Горстрое.

Производство

Усилия всех норильчан были подчинены одной цели: как можно быстрее дать металл фронту.

Чтобы ввести в эксплуатацию электролитные ванны будущего Никелевого завода, нужен был битум марки М–5. В Норильске он отсутствовал. Химики предложили решение: окислить битум М–3. В лабораторных условиях это получилось. А как вывести производство на промышленные рельсы? Инженеры Покровский, Ройтери и Ташленков построили необходимую установку. Битум М–5 нужных параметров получен!

Под руководством химика Г. С. Калюского получили из металлургических газов серную кислоту. Маленький нефтеперегонный завод спроектировала группа инженеров во главе с А. Н Покровским.

Муравьиная кислота — один из основных реактивов пробирного анализа. Этого реактива необходимо иметь до 15 литров в смену, а его нет... Внедрен в практику способ получения муравьиной кислоты путём разложения щавелевой в присутствии глицерина. Но и щавелевой кислоты нет! Получили и её окислением сахара азотной кислотой. Заодно открыли, что фильтрат заменяет и крайне дефицитную лимонную кислоту.

Норильску тогда остро не хватало взрывчатки. В 1942 году было начато строительство оксиликвитного завода. В качестве углеродистого материала решили использовать тундровый мох сфагнум. Благодаря содействию А. П. Завенягина в Норильск была доставлена одна из первых в стране установок по производству жидкого кислорода.

В навигацию 1942 года в Норильск не были доставлены автомашины, запасные части и бензин. Тогда создали цех реставрации деталей, изготавливали там и новые, вплоть до свечей зажигания, сумели перевести двигатели на керосин и жидкое топливо. Для производства последнего инженер–химик Юрий Зенюк изобрёл способ изготовления жидкого топлива из норильского угля.

В 1942 году на руднике № 1 появились электровозы. Их сделали норильчане по своим чертежам и своими силами. Тормозные колодки к ним делали из местной лиственницы.

К концу войны ситуация кардинально изменилась. 19 января 1945 года Госкомитет обороны (ГКО) СССР принял Постановление № 7366с «Об увеличении производства никеля на Норильском комбинате НКВД СССР в 1945 году». В нём предписывалось грузы для Норильска отправлять в первую очередь. Без согласования с ГКО запрещалось сокращать фонды Норильского комбината и менять сроки поставок.

P.S. В статье использованы материалы из архива «Заполярной Правды», городского архива и центральной библиотеки.