Норильские общественники и школьники посетили Музей боевой славы

С экспозициями музея ознакомились парламентарии Эдилия Ерохина, Лариса Непляхович и Нина Шпетная, председатель местной Общественной палаты Татьяна Скорик, а также общественники Ольга Балакшина, Светлана Зенина, Татьяна Кочеткова, Алексей Лупка, Алексей Лягин и Гульнара Эльмурзаева. Вместе с ними в экскурсии приняли участие будущие воспитанники военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера», у которых завтра начнётся летняя смена.

Валерий Шабурин рассказал гостям, что изначально экспонаты музея были связаны с Афганской войной и военными конфликтами на Северном Кавказе, однако впоследствии решено было создать экспозицию, посвящённую Великой Отечественной войне. Работа музея – это дань памяти погибшим, а также важная часть патриотического воспитания детей и молодёжи.

«Экспозиции пользуются популярностью не только в праздничные дни и памятные даты – ребятам всегда интересно прикоснуться к истории родной страны. Понимая значимость нашего дела, искренний интерес ребят к истории и необходимость воспитания уважения к памяти предков, мы открыли филиалы музея боевой славы в Талнахе и Кайеркане. Ежегодно полторы тысячи школьников посещают наши музеи, и мы рассказываем им о подвиге дедов и прадедов, зажигая огонь патриотизма в юных сердцах. Ветераны Великой Отечественной войны передали нам Знамя Победы, и мы должны нести его гордо и передавать из поколения в поколение», - говорит Валерий Шабурин.

В музее представлены образцы стрелкового оружия времён Великой Отечественной, а также части оружия, найденного поисковиками в местах боёв, копии боевых наград и нагрудных знаков, образцы обмундирования и предметы быта солдат. Среди экспонатов можно увидеть и личные вещи воинов: фотографии, письма, открытки.

«Накануне такой важной для нашей страны даты, как День памяти и скорби, для меня было вдвойне значимо посетить эту экспозицию. Я вспомнила своего отца, который совсем юным воевал под Сталинградом, защищал нашу Отчизну, и просто слёзы навернулись на глаза. Очень здорово, что и у нас в Кайеркане тоже теперь есть такой музей. Мы приводим туда наших учеников, для того, чтобы они ещё раз прониклись этим чувством. И, глядя на ребят, мы видим, что наша страна в надёжных руках», - делится своими впечатлениями депутат городского Совета, директор кайерканской гимназии № 11 Нина Шпетная.

«Мы в Талнахе очень ждали открытия филиала музея. Школы сразу же включили его посещение в учебный план, там проводятся открытые уроки, тематические занятия. Ребята рассказывают об этом своим родителям, и потом в музей талнахцы приходят семьями. Думаю, в перспективе такие экскурсии можно будет проводить и для дошколят», - считает председатель местной Общественной палаты, заведующая талнахским детским садом № 81 Татьяна Скорик.

«Я в музее не впервые, но каждый раз эмоции просто переполняют. Невозможно быть равнодушным, глядя на представленные экспонаты. И эта работа уже даёт свои плоды: сегодня мы видели ребят, которые не только с интересом слушали, но и отвечали на вопросы об исторических событиях. Мы сеем те зёрна, которые обязательно прорастут, и воспитываем людей, которые искренне любят нашу Родину и гордятся её историей», - уверена председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович.

Музей боевой славы и его филиалы расположены в Молодёжных центрах районов Норильска: в Центральном – ул. Советская, 9, в Талнахе – ул. Кравца, 22, в Кайеркане – ул. Школьная, 10.

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