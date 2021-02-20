Норильские общественники ратуют за сохранение неискаженной исторической правды
Норильские общественники ратуют за сохранение неискаженной исторической правды
Члены Общественного совета при Норильском ОМВД провели урок мужества для учеников юридического (полицейского) класса школы № 14 и пообщались со студентами Норильского государственного индустриального института в рамках часа истории.
Школьный урок был посвящён 32-й годовщине со Дня вывода советских войск из Афганистана и предстоящему Дню защитника Отечества. "Исторический час" в институте - Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
О службе в Афганистане школьникам и студентам рассказал представитель Общественного совета Валерий Шабурин. Сегодня он возглавляет местный Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. Валерий Владимирович пояснил, что одно из стремлений этой ветеранской организации - сохранение неискаженной исторической правды. И общественники делают всё возможное для достижения этой цели. Например, постоянно проводят экскурсии для школьников и студентов в созданном ими музее боевой славы. Посетителям в музее интересно - здесь разрешается экспонаты трогать, примерять. Выставка ежегодно пополняется артефактами времён Великой Отечественной войны - их каждый год привозит с раскопок поисковый отряд "Чёрный тюльпан".
Коллега Валерия Шабурина по боевому братству Дмитрий Губарев также поделился воспоминаниями о службе, но уже в пограничных войсках.
Добавим, что на днях прошло открытие мемориальной доски Виктору Полищуку, погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане. Доску после реставрации разместили на фасаде школы № 28.