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Норильские общественники ратуют за сохранение неискаженной исторической правды

Норильские общественники ратуют за сохранение неискаженной исторической правды

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Норильские общественники ратуют за сохранение неискаженной исторической правды

Члены Общественного совета при Норильском ОМВД провели урок мужества для учеников юридического (полицейского) класса школы № 14 и пообщались со студентами Норильского государственного индустриального института в рамках часа истории.

Норильские общественники ратуют за сохранение неискаженной исторической правдыНорильские общественники ратуют за сохранение неискаженной исторической правды

Школьный урок был посвящён 32-й годовщине со Дня вывода советских войск из Афганистана и предстоящему Дню защитника Отечества. "Исторический час" в институте - Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

О службе в Афганистане школьникам и студентам рассказал представитель Общественного совета Валерий Шабурин. Сегодня он возглавляет местный Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. Валерий Владимирович пояснил, что одно из стремлений этой ветеранской организации - сохранение неискаженной исторической правды. И общественники делают всё возможное для достижения этой цели. Например, постоянно проводят экскурсии для школьников и студентов в созданном ими музее боевой славы. Посетителям в музее интересно - здесь разрешается экспонаты трогать, примерять. Выставка ежегодно пополняется артефактами времён Великой Отечественной войны - их каждый год привозит с раскопок поисковый отряд "Чёрный тюльпан".

Коллега Валерия Шабурина по боевому братству Дмитрий Губарев также поделился воспоминаниями о службе, но уже в пограничных войсках.

Добавим, что на днях прошло открытие мемориальной доски Виктору Полищуку, погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане. Доску после реставрации разместили на фасаде школы № 28.

20 февраля в 18:31 490
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