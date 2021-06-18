Норильские общественники совместно с педагогами и полицейскими провели спортивный праздник для ребят из пришкольного лаг

В празднике участвовали ребята из пришкольного лагеря школы № 29. На стадионе «Заполярник» после весёлой разминки дети разделились на две команды — «Ну погоди!» и «Крепыши» и приступили к прохождению эстафет с мячом. Ребята продемонстрировали силу, ловкость, смекалку и взаимовыручку. За правильностью выполнения заданий тщательно следили представители жюри под руководством начальника отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД России Ольги Куруниной.

После подведения итогов ребят наградили грамотами, футбольными трофеями и вручили сладкие подарки. А представитель Общественного совета при ОМВД России по г. Норильску Валерий Шабурин подарил каждому участнику спортивного праздника памятный значок.

По завершении стартов гости напомнили школьникам о том, что им необходимо уделять особое внимание физическим упражнениям и здоровому образу жизни и, конечно, поговорили о соблюдении мер личной безопасности в летнее время.

Спортивный праздник зарядил всех участников хорошим настроением на все предстоящие выходные.