Норильские общественники совместно с педагогами и полицейскими провели спортивный праздник для ребят из пришкольного лаг
Норильские общественники совместно с педагогами и полицейскими провели спортивный праздник для ребят из пришкольного лаг
Мероприятие в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» провели в преддверии Дня детского футбола, который отмечается 19 июня по инициативе ФИФА и ЮНИСЕФ с 2001 года.
В празднике участвовали ребята из пришкольного лагеря школы № 29. На стадионе «Заполярник» после весёлой разминки дети разделились на две команды — «Ну погоди!» и «Крепыши» и приступили к прохождению эстафет с мячом. Ребята продемонстрировали силу, ловкость, смекалку и взаимовыручку. За правильностью выполнения заданий тщательно следили представители жюри под руководством начальника отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД России Ольги Куруниной.
После подведения итогов ребят наградили грамотами, футбольными трофеями и вручили сладкие подарки. А представитель Общественного совета при ОМВД России по г. Норильску Валерий Шабурин подарил каждому участнику спортивного праздника памятный значок.
По завершении стартов гости напомнили школьникам о том, что им необходимо уделять особое внимание физическим упражнениям и здоровому образу жизни и, конечно, поговорили о соблюдении мер личной безопасности в летнее время.
Спортивный праздник зарядил всех участников хорошим настроением на все предстоящие выходные.