Норильские оперативники уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление

Как стало известно в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, к убийству причастны двое ранее судимых молодых людей 1994 и 1997 годов рождения. В день происшествия они вместе с потерпевшей распивали спиртные напитки. Возник конфликт, который перерос в драку - тогда женщина и получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Кроме того, злоумышленники украли у погибшей телефон, кошелёк с банковскими картами, паспорт, золотые украшения и куртку.

Задержать преступников удалось по горячим следам, похищенное имущество изъято. Следственными органами возбуждено уголовное дело.