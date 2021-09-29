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Норильские оперативники уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление

Норильские оперативники уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление

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Норильские оперативники уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление

На днях в дежурную часть поступило сообщение о том, что в жилом доме на ул. Лауреатов обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия.

Норильские оперативники уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление

Как стало известно в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, к убийству причастны двое ранее судимых молодых людей 1994 и 1997 годов рождения. В день происшествия они вместе с потерпевшей распивали спиртные напитки. Возник конфликт, который перерос в драку - тогда женщина и получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Кроме того, злоумышленники украли у погибшей телефон, кошелёк с банковскими картами, паспорт, золотые украшения и куртку.

Задержать преступников удалось по горячим следам, похищенное имущество изъято. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Фото Владимир Макушкин
29 сентября в 14:44 300
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