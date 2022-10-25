Норильские парламентарии утвердили новые меры поддержки семей мобилизованных граждан

Напомним, по предложению главы Норильска Дмитрия Карасева право на единовременную адресную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей получили семьи норильчан, призванных на воинскую службу в рамках частичной мобилизации, а также тех, кто с 24 февраля проходит службу по контракту на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Среднедушевой доход семьи, получающей материальную помощь, не должен превышать величины прожиточного минимума. Парламентарии пришли к мнению, что доход военнослужащего при этом учитывать не будут.

Кроме того, детям до 19 лет (включая находящихся под опекой) мобилизованных горожан и контрактников город будет выплачивать ежемесячно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. По условиям предоставления такого вида помощи дети должны быть зарегистрированы по месту жительства в Норильске.

Спикер горсовета Александр Пестряков пояснил, что вопрос об оказании помощи семьям мобилизованных депутаты рассмотрели максимально оперативно: «Своё предложение глава города озвучил в прошлую среду, и в этот же день оно было рассмотрено и поддержано на заседании депутатской комиссии по социальной политике. Сегодня на сессии мы единогласно утвердили введение новых мер поддержки для семей мобилизованных норильчан. Добавлю, что мы договорились с главой города, что и впредь решения по такого рода вопросам мы будем принимать в кратчайший срок».