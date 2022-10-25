Норильские парламентарии утвердили новые меры поддержки семей мобилизованных граждан
Норильские парламентарии утвердили новые меры поддержки семей мобилизованных граждан
Это стало одним из самых ожидаемых решений очередной сессии горсовета.
Напомним, по предложению главы Норильска Дмитрия Карасева право на единовременную адресную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей получили семьи норильчан, призванных на воинскую службу в рамках частичной мобилизации, а также тех, кто с 24 февраля проходит службу по контракту на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Среднедушевой доход семьи, получающей материальную помощь, не должен превышать величины прожиточного минимума. Парламентарии пришли к мнению, что доход военнослужащего при этом учитывать не будут.
Кроме того, детям до 19 лет (включая находящихся под опекой) мобилизованных горожан и контрактников город будет выплачивать ежемесячно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. По условиям предоставления такого вида помощи дети должны быть зарегистрированы по месту жительства в Норильске.
Спикер горсовета Александр Пестряков пояснил, что вопрос об оказании помощи семьям мобилизованных депутаты рассмотрели максимально оперативно: «Своё предложение глава города озвучил в прошлую среду, и в этот же день оно было рассмотрено и поддержано на заседании депутатской комиссии по социальной политике. Сегодня на сессии мы единогласно утвердили введение новых мер поддержки для семей мобилизованных норильчан. Добавлю, что мы договорились с главой города, что и впредь решения по такого рода вопросам мы будем принимать в кратчайший срок».