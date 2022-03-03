Норильские педагоги на пути к победе в конкурсе «Учитель года»

«Приятно, что наши педагоги традиционно принимают участие в конкурсе «Учитель года» и всегда показывают хорошие результаты. Искренне желаю вам успехов на региональном и федеральном этапах. Уверен, что мы с вами добьёмся многого. Вы — в образовательной сфере, мы — в управлении городом. Развитие города — совместная задача, решение которой зависит от каждого жителя. Желаю вам новых достижений не только в конкурсе, но также в работе и в повседневной жизни. Пусть всё складывается наилучшим образом», — сказал Дмитрий Карасев.

Педагоги поблагодарили главу города за поздравления, рассказали о текущей работе и профессиональных планах. Заверили, что полностью готовы к дальнейшим шагам на пути к победе.

Муниципальный этап конкурса прошёл в Норильске в декабре 2021 года. Участие в нём приняли 23 педагога из 19 школ. В январе в дистанционном формате прошёл третий этап конкурса — «Открытый урок». Завершающим мероприятием стал «Мастер-класс», по итогам которого были отобраны победители. В борьбу за звание абсолютного победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2022» вступили пять педагогов. Среди них Евгения Бейнштейн, учитель истории и обществознания гимназии № 5; Анна Карлова, преподаватель-организатор ОБЖ школы № 41; Галина Никольская, учитель математики гимназии № 1; Светлана Орлова, учитель начальных классов школы № 13, и Виктория Цеван, учитель физики школы № 33.

По наибольшему количеству баллов абсолютным победителем муниципального этапа конкурса признана Анна Карлова.