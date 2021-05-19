Норильские педагоги вошли в число победителей профессиональных конкурсов

Цель первого конкурса - создание возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов, поддержка инновационного движения педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. Проводит его Центр дистанционного образования имени Е. Н. Водовозовой. Выявление и поддержка талантливых воспитателей, повышение престижа профессии в обществе; популяризация передового опыта – вот задачи, которые решаются в рамках этого профессионального состязания.

«Учитель года России» — ежегодный всероссийский конкурс, организованный Министерством образования и науки Российской Федерации, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». Его цели - выявление, поддержка и поощрение учителей-новаторов, распространение их педагогического опыта и повышение престижа труда учителя.

Конкурсанты-норильчане поделились эмоциями с журналистами. Первой взяла слово Елена Спутай. Она рассказала, что впервые принимала участие в подобного рода испытании и поэтому чувствовала большое напряжение и ответственность. Однако, заручившись моральной поддержкой со стороны руководства, ей всё же удалось взять своё волнение под контроль.

- Этот конкурс дал мне, прежде всего, колоссальный опыт общения с лучшими из лучших. Я получила не только теоретические, но и практические знания. Я счастлива, что мне удалось войти в десятку лидеров. Это даёт определённый стимул для будущих свершений. Надеюсь, это не последняя моя попытка покорить вершину.

Вслед за коллегой выступила Наталья Гармашова.

- Согласно жеребьёвке, я выступала в первый же день состязаний с конкурсным заданием «урок». Пожалуй, оно оказалось самым сложным. Само занятие длилось всего полчаса, но под прицелом камер находиться пришлось гораздо дольше. Поначалу я чувствовала небольшой дискомфорт, наставляя незнакомых ребят, но они с удовольствием шли на контакт и всячески мне помогали. Вопросов у жюри ко мне практически не было, что, безусловно, приятно.