Норильские полицейские и общественники почтили память героев Великой Отечественной войны

В канун Дня памяти и скорби сотрудники Норильского ОМВД, члены Общественного совета, ветераны органов внутренних дел, представители казачества и иных общественных организаций и объединений возложили цветы к Вечному огню, присоединившись к общероссийской акции «Завтра была война...».

Перед собравшимися выступил начальник Норильского ОМВД подполковник полиции Олег Мусихин, который отметил, что нельзя забывать о героическом подвиге нашего народа, победившего в той страшной войне, о тяготах, выпавших на долю нашей Родины.

Председатель Общественного совета при ОМВД Дмитрий Дубров, обращаясь к сотрудникам полиции и общественникам, сказал: «В этот день мы чтим память павших в боях за Отечество, память тех, кто самоотверженно сражался с фашистами, тех, кто трудился в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Нельзя забывать о том, какую огромную цену заплатил наш народ за Великую Победу».

Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений, приближал Победу в тылу, стал жертвой фашистских концлагерей. После чего к Вечному огню возложили цветы и зажгли свечи.