Норильские полицейские и ведущие банки России будут совместно бороться с мошенниками

С начала этого года норильчане по вине мошенников лишились сбережений на общую сумму 126 млн руб. Один из последних случаев – 5 млн руб. с одной семьи. Под чутким руководством телефонных мошенников члены семьи по очереди взяли кредиты и перевели средства на счета преступников. При этом, независимо от ситуации, долговые обязательства перед банками пострадавшие обязаны выполнить.

- Норильские полицейские встретились с представителями крупнейших банков, которые работают в нашем городе. Обсудили вопросы обслуживания клиентов, которые приходят в банк для получения кредита. Договорились, что при составлении заявки на кредит сотрудники банка будут задавать вопросы о целях кредитования. Это работа на опережение. Если человек не может объяснить причину обращения за кредитом или есть сомнения в целесообразности выдачи денежных средств – сотрудник незамедлительно должен позвонить в дежурную часть, и мы отправим группу немедленного реагирования. К тому же за каждым отделением банка закрепляется сотрудник, который будет периодически заходить туда и общаться с людьми. Все представители банков поддержали эти предложения, они понимают, что есть риски по возвращению таких кредитов, - рассказал о результатах встречи врио начальника отдела норильского ОМВД Виталий Цауня.

Денежные средства от граждан мошенники получают, используя различные схемы. Один из новых способов - это когда норильчан просят помочь якобы в проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении банды мошенников, которые работают в банках. Мошенники звонят с такой просьбой и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Говорят, что от вашего имени или по доверенности кто-то хочет получить кредит на внушительную сумму, или утверждают, что поступила заявка на получение кредита. Спрашивают, оформляли ли вы доверенность или подавали эти заявки. Затем обещают, что с вами свяжутся сотрудники следственного комитета, прокуратуры или представители других правоохранительных органов. Используются подменные номера. Гражданам предлагают проверить эти номера. И действительно они указаны на сайтах силовых ведомств. Представлялись даже сотрудниками норильской полиции.

Виталий Цауня рассказал уникальный случай. Гражданка обратилась в полицию на такие вот телефонные «домогательства». Когда она писала заявление в кабинете следователя, злоумышленники снова позвонили и поинтересовались её психологическим состоянием, мол, не требуется ли ей помощь психолога. И снова убеждали, что она находится под защитой государства, осталось только сделать ещё один шажок – перечислить 700 тысяч рублей – и преступников обезвредят. И женщина засомневалась и даже хотела пойти отправить деньги. Человек не верит, что его могут обмануть.

В норильском ОВД создано специальное подразделение, которое занимается такими преступлениями. В его составе четыре сотрудника уголовного розыска, им часто приходится выезжать в другие регионы для расследования этих дел.

К примеру, в прошлом году приглашенный в Норильск московский специалист попался на удочку телефонных мошенников, он получил кредит в онлайн-банке и перевёл эти средства злоумышленникам. Сотрудники полиции выезжали в Краснодарский край, где удалось установить личность мошенника. Но это единичные случаи.

Вообще вернуть деньги удаётся крайне редко. В 99% случаев преступники находятся за пределами Красноярского края, а чаще всего в сопредельных государствах. В основном, на Украине - там это дело буквально «поставлено на поток». На территории России, если и находят мошенников, чаще всего денег у них уже нет, как и имущества, которое можно было бы взыскать в счёт нанесённого ущерба, либо оно зарегистрировано на других лиц.