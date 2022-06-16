Норильские полицейские напоминают родителям об опасности открытых окон для детей
Норильские полицейские напоминают родителям об опасности открытых окон для детей
Инспекторы по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД призывают родителей со всей ответственностью подойти к обеспечению безопасности детей.
Зачастую взрослые забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для малыша. Ежегодно эта проблема обостряется с наступлением лета. Падение из окна – одна из частых причин детского травматизма и смертности.
Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают: чтобы избежать несчастного случая, необходимо соблюдать меры предосторожности:
– не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время, особенно играющих возле окон и стеклянных дверей;
– не открывайте окна, если в квартире находятся малолетние дети, и помните, что москитные сетки не уберегут от падения;
– установите специальные запорные устройства или съёмные ручки на окна;
– не ставьте вблизи окон и не оставляйте на балконах мебель, с помощью которой ребёнок может взобраться на подоконник;
– установите на окна блокираторы или ключи-замки, чтобы ребёнок сам не смог открыть оконные створки.