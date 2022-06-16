Норильские полицейские напоминают родителям об опасности открытых окон для детей

Зачастую взрослые забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для малыша. Ежегодно эта проблема обостряется с наступлением лета. Падение из окна – одна из частых причин детского травматизма и смертности.

Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают: чтобы избежать несчастного случая, необходимо соблюдать меры предосторожности:



– не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время, особенно играющих возле окон и стеклянных дверей;

– не открывайте окна, если в квартире находятся малолетние дети, и помните, что москитные сетки не уберегут от падения;

– установите специальные запорные устройства или съёмные ручки на окна;

– не ставьте вблизи окон и не оставляйте на балконах мебель, с помощью которой ребёнок может взобраться на подоконник;

– установите на окна блокираторы или ключи-замки, чтобы ребёнок сам не смог открыть оконные створки.