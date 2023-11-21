Норильские полицейские почтили память погибших в дорожно-транспортных происшествиях

Свечи полицейские зажгли за упокой погибших в автоавариях и за здравие тех, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях, в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

С 2005 года Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в третье воскресенье ноября в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всём мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает и получает серьёзные травмы огромное количество человек. Большая часть из погибших – молодёжь.

Госавтоинспекторы выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в ДТП и обращаются ко всем участникам дорожного движения: помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям.

Дорожные полицейские в очередной раз акцентируют внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения прежде всего зависит от самого человека.