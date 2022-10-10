Норильские полицейские пообщались с родителями школьников на тему дорожной безопасности

На общешкольных собраниях правоохранители в первую очередь привели статистические данные об аварийности в городе и количестве дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Кроме того, они напомнили мамам и папам о необходимости соблюдения правил дорожного движения в качестве пешеходов и пассажиров, а также обратили их внимание на использование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Обсудили, как уберечь ребенка-пешехода от дорожно-транспортного происшествия и поговорили о важности использования световозвращателей на одежде. Особое внимание родителей, чьи дети учатся в начальных классах, обратили на сопровождение первоклассников от дома до школы и обратно по безопасному маршруту «дом-школа-дом».

В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекции ещё раз напомнили педагогическому коллективу и родителям о необходимости учить детей не только соблюдать правила движения, но и учить их ориентироваться в дорожной обстановке.