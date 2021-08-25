Норильские полицейские приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»
Норильские полицейские приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»
Правоохранители решили оказать помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В преддверии нового учебного года полицейские пригласили в гости будущих первоклашек вместе с родителями. Они при поддержке местных предпринимателей подарили ребятам школьные рюкзаки и необходимые для учёбы канцелярские принадлежности.
Врио начальника отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД Любовь Каськаева настоятельно посоветовала ребятам избегать, а родителям напомнила об ответственном отношении к исполнению обязанностей по воспитанию детей.
Так как в конце лета юные норильчата возвращаются домой с материка, самая актуальная тема сегодня - безопасность детей на дорогах. Руководитель отдела ГИБДД Андрей Пирогов обратил внимание юных гостей на важность соблюдения правил дорожного движения, обсудил с каждым безопасный маршрут от дома до школы и возможные дорожные ловушки на пути. Также он напомнил о важности использования световозвращающих элементов на одежде. Именно они делают пешеходов заметными в темноте или при плохой видимости.