Норильские полицейские приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии нового учебного года полицейские пригласили в гости будущих первоклашек вместе с родителями. Они при поддержке местных предпринимателей подарили ребятам школьные рюкзаки и необходимые для учёбы канцелярские принадлежности.

Врио начальника отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД Любовь Каськаева настоятельно посоветовала ребятам избегать, а родителям напомнила об ответственном отношении к исполнению обязанностей по воспитанию детей.

Так как в конце лета юные норильчата возвращаются домой с материка, самая актуальная тема сегодня - безопасность детей на дорогах. Руководитель отдела ГИБДД Андрей Пирогов обратил внимание юных гостей на важность соблюдения правил дорожного движения, обсудил с каждым безопасный маршрут от дома до школы и возможные дорожные ловушки на пути. Также он напомнил о важности использования световозвращающих элементов на одежде. Именно они делают пешеходов заметными в темноте или при плохой видимости.