Норильские полицейские присоединились к акции «Свеча памяти»

В канун Дня памяти и скорби, 21 июня, сотрудники Норильского ОМВД, ветераны органов внутренних дел, члены Общественного совета при ОМВД, представители казачества, а также иных общественных организаций и объединений почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходило на площади Памяти Героев, где увековечены имена погибших на фронтах Великой Отечественной войны норильчан. Память тех, кто не вернулся с полей сражений, приближал Победу в тылу, стал жертвой фашистских концлагерей, собравшиеся почтили минутой молчания. К Вечному огню возложили цветы и зажгли свечи.