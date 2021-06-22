МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские полицейские присоединились к акции «Свеча памяти»

Норильские полицейские присоединились к акции «Свеча памяти»

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Норильские полицейские присоединились к акции «Свеча памяти»

Норильские полицейские присоединились к акции «Свеча памяти»Норильские полицейские присоединились к акции «Свеча памяти»Норильские полицейские присоединились к акции «Свеча памяти»Норильские полицейские присоединились к акции «Свеча памяти»Норильские полицейские присоединились к акции «Свеча памяти»Норильские полицейские присоединились к акции «Свеча памяти»

В канун Дня памяти и скорби, 21 июня, сотрудники Норильского ОМВД, ветераны органов внутренних дел, члены Общественного совета при ОМВД, представители казачества, а также иных общественных организаций и объединений почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходило на площади Памяти Героев, где увековечены имена погибших на фронтах Великой Отечественной войны норильчан. Память тех, кто не вернулся с полей сражений, приближал Победу в тылу, стал жертвой фашистских концлагерей, собравшиеся почтили минутой молчания. К Вечному огню возложили цветы и зажгли свечи.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
22 июня в 15:00 1270
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