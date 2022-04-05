Норильские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив»

В рамках общественного контроля деятельности полиции к рейдам присоединился член Общественного совета при Норильском ОМВД Леонид Бизер. Представители норильской общественности активно участвуют в подобных мероприятиях, проходящих в ходе акции «Гражданский мониторинг».

Сотрудники пункта полиции № 1 Норильского ОМВД вместе с общественником побывали в исправительном центре ФКУ ИК-15 ГУФСИН, провели с заключёнными профилактические беседы, напомнили об ответственности за совершение преступлений и правонарушений и неисполнение обязанностей, возложенных судом. Также они посетили Центр социальной поддержки «Возрождение», рассказав проживающим в нём гражданам о возможностях ведения законопослушного образа жизни и различных нюансах социальной адаптации.

За время проведения операции проверены 307 лиц, состоящих на учёте. Выявлено 21 административное правонарушение, в том числе 17 — по ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре», два — по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», по одному — по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и 12.8. КоАП РФ «Управление т/с водителем в состоянии опьянения». Также выявлено три преступления, в том числе предусмотренное ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера». В суды направлено шесть исковых заявлений на установление дополнительных ограничений подучётным.

«Операция является важной составляющей индивидуально-профилактической работы с гражданами. Работу участковых уполномоченных полиции, с которыми мне довелось сотрудничать, хочется отметить положительно. Важно, что, помимо проверки соблюдения тех или иных ограничений, в ходе визитов они уделяют большое внимание социальной адаптации, что способствует снижению уровня криминализации подучётных лиц и оздоравливает оперативную обстановку в целом», — отметил Леонид Бизер.