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Норильские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Семья»

Норильские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Семья»

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Норильские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Семья»

Мероприятие, направленное на предупреждение детского и семейного неблагополучия, насилия и жестокого обращения с детьми, проводилось совместно с органами системы профилактики.

Норильские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Семья»

Под проверку попали более 190 граждан подучётных категорий, проживающих с детьми. В семьях проведены профилактические беседы с разъяснением ответственности за жестокое обращение с детьми, вовлечение их в распитие спиртных напитков, употребление наркотических и психоактивных веществ, совершение преступлений и антиобщественных действий. Выявлено 18 административных правонарушений: неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей и нахождение несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей. Нуждающимся семьям оказана адресная помощь.

В образовательных учреждениях сотрудники отдела по делам несовершеннолетних за время мероприятия провели более 30 лекций, в рамках которых рассказывали школьникам об ответственности за совершение правонарушений и преступлений, а также информировали о соблюдении мер личной безопасности.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
11 марта в 11:54 590
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