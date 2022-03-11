Норильские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Семья»

Под проверку попали более 190 граждан подучётных категорий, проживающих с детьми. В семьях проведены профилактические беседы с разъяснением ответственности за жестокое обращение с детьми, вовлечение их в распитие спиртных напитков, употребление наркотических и психоактивных веществ, совершение преступлений и антиобщественных действий. Выявлено 18 административных правонарушений: неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей и нахождение несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей. Нуждающимся семьям оказана адресная помощь.

В образовательных учреждениях сотрудники отдела по делам несовершеннолетних за время мероприятия провели более 30 лекций, в рамках которых рассказывали школьникам об ответственности за совершение правонарушений и преступлений, а также информировали о соблюдении мер личной безопасности.