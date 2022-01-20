Норильские полицейские провели со студентами педагогического колледжа профориентационные беседы

О том, как раскрываются преступления, ребятам рассказал дознаватель отдела дознания норильского ОМВД Владислав Барцак. Егор Назаров, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска, поделился секретами оперативной работы, а также рассказал о возможности продолжения образования в вузах МВД, потому как сам является выпускником Сибирского юридического института МВД России. В беседе участвовала и Любовь Каськаева, руководитель отдела по делам несовершеннолетних. Она посвятила ребят в специфику своей работы и пригласила их на службу в органы внутренних дел. Валерий Шабурин, представитель Общественного совета при норильском ОМВД, рассказал о том, как сегодня мошенники обманывают норильчан, и привёл конкретные примеры. Он попросил студентов донести эту информацию до своих друзей и родственников, чтобы те не попали на удочку аферистов.

Сотрудники полиции более подробно остановились на основных мошеннических схемах, в том числе с применением IT-технологий, а также напомнили ребятам об элементарных правилах безопасности в таких случаях.