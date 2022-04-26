Норильские полицейские проводят с горожанами профилактические беседы на тему пожарной безопасности

Во время регулярных рейдов специалисты приходят в квартиры семей, состоящих на профилактическом учёте и находящихся в социально опасном положении, заглядывают и к многодетным, и к норильчанам иных социальных категорий. В ходе разъяснительных бесед визитёры рекомендуют установить автоматические дымовые пожарные извещатели. В квартирах, где датчики автономных пожарных извещателей уже установлены, специалисты проводят профилактические беседы по мерам пожарной безопасности, напоминая о действиях, необходимых для предупреждения возгораний, обращают внимание на состояние электропроводки и электроприборов.

«Извещатель реагирует на дым ещё на той стадии, когда потушить огонь можно подручными средствами, он подает сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека. К тому же его установка отдельным категориям населения ничего не стоит. Поставить его можно бесплатно, обратившись с заявлением в отделение соцзащиты. Это важно донести до людей, которые могли бы себя обезопасить», – сообщил Валерий Шабурин по завершении межведомственного рейда.