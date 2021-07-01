Норильские полицейские успешно расследовали случай хищения денежных средств

Следствие установило, что с сентября 2020 года по январь 2021-го 28-летний управляющий меховым салоном продавал часть товаров за цену, не соответствовавшую установленной владельцем. Тем не менее каждый месяц он формально проводил инвентаризацию, записывая в программу финансового контроля недостоверные сведения, скрывая факты хищений.

Проворачивать махинации обвиняемый мог благодаря тому, что владелица салона живёт в другом городе. Но после проведения подлинной инвентаризации была установлена недостача. В списке оказалось около 30 наименований товаров - от чехла для одежды до шуб и пальто. Общая сумма ущерба составила около 3,3 млн рублей.

Следователями Норильского ОМВД было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы и наложение штрафа.

Расследование завершено, судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе расследования дела часть ущерба на сумму около 1,9 миллиона рублей он возместил.