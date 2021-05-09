МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские полицейские в День Победы находятся на боевом посту

Норильские полицейские в День Победы находятся на боевом посту

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Норильские полицейские в День Победы находятся на боевом посту

Наряды полиции дежурят на площади Памяти Героев, а также патрулируют улицы и дороги Большого Норильска. Особое внимание уделяется памятным местам.

Норильские полицейские в День Победы находятся на боевом постуНорильские полицейские в День Победы находятся на боевом постуНорильские полицейские в День Победы находятся на боевом постуНорильские полицейские в День Победы находятся на боевом посту

Сегодня утром на площади Памяти Героев первые лица города возложили к мемориалу цветы, отдав дань воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В торжественный момент к Вечному огню пришли около 600 норильчан.

Всего, по предварительным оценкам полиции, память павших почтили около двух тысяч горожан. Торжества проходят без происшествий.

Текст Наталья Черкашина
9 мая в 16:33 360
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