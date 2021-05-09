Норильские полицейские в День Победы находятся на боевом посту
Норильские полицейские в День Победы находятся на боевом посту
Наряды полиции дежурят на площади Памяти Героев, а также патрулируют улицы и дороги Большого Норильска. Особое внимание уделяется памятным местам.
Сегодня утром на площади Памяти Героев первые лица города возложили к мемориалу цветы, отдав дань воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В торжественный момент к Вечному огню пришли около 600 норильчан.
Всего, по предварительным оценкам полиции, память павших почтили около двух тысяч горожан. Торжества проходят без происшествий.