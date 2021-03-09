Норильские полицейские вернулись из полугодовой командировки на Северный Кавказ

Шесть месяцев норильчане помогали коллегам следить за общественным порядком в Итум-Калинском районе Чеченской республики. Наравне с мужчинами несла службу и выполняла служебные обязанности норильчанка Елена Пронина - начальник отдела делопроизводства и режима.

Возвращаясь домой, летели через Красноярск - здесь норильских полицейских встретил начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. А в Норильске за добросовестное несение службы подчинённых поблагодарил заместитель начальника Норильского отдела МВД Мурад Вагабов.