МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские полицейские вернулись из полугодовой командировки на Северный Кавказ

Норильские полицейские вернулись из полугодовой командировки на Северный Кавказ

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Норильские полицейские вернулись из полугодовой командировки на Северный Кавказ

Норильские полицейские вернулись из полугодовой командировки на Северный Кавказ

Шесть месяцев норильчане помогали коллегам следить за общественным порядком в Итум-Калинском районе Чеченской республики. Наравне с мужчинами несла службу и выполняла служебные обязанности норильчанка Елена Пронина - начальник отдела делопроизводства и режима.

Возвращаясь домой, летели через Красноярск - здесь норильских полицейских встретил начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. А в Норильске за добросовестное несение службы подчинённых поблагодарил заместитель начальника Норильского отдела МВД Мурад Вагабов.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
9 марта в 12:26 410
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