Норильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадке

Игра во Дворце спорта БОКМО состоялась в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» и была приурочена ко Дню российского студенчества.

Команда правоохранителей обыграла студентов со счётом 3:0, но это не испортило ребятам настроение. После окончания игры полицейские пообщались со студентами техникума в неформальной обстановке. Для ребят провели экскурсию по музею норильской полиции и рассказали о правилах поступления на службу в органы внутренних дел, об основных требованиях, предъявляемых к кандидатам и о высших учебных заведениях системы МВД.