МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадке

Норильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадке

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Норильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадке

Норильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадкеНорильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадкеНорильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадкеНорильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадкеНорильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадкеНорильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадкеНорильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадкеНорильские полицейские встретились со студентами Норильского техникума на волейбольной площадке

Игра во Дворце спорта БОКМО состоялась в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» и была приурочена ко Дню российского студенчества.

Команда правоохранителей обыграла студентов со счётом 3:0, но это не испортило ребятам настроение. После окончания игры полицейские пообщались со студентами техникума в неформальной обстановке. Для ребят провели экскурсию по музею норильской полиции и рассказали о правилах поступления на службу в органы внутренних дел, об основных требованиях, предъявляемых к кандидатам и о высших учебных заведениях системы МВД.

Фото Ирина Яринская
21 января в 12:05 740
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