Норильские полицейские запустили сразу две профилактические акции

В эти дни дорожные полицейские проведут ряд профилактических мероприятий. В образовательных учреждениях Госавтоинспекторы вместе с педагогами напомнят родителям о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах. Особенно важно моделировать и обсуждать с детьми различные дорожные ситуации.

Также родителям расскажут о правилах перевозки детей в салоне автомобиля и о применении световозвращающих элементов. Кроме того, им напомнят об элементарных правилах, которые дети должны знать при передвижении на вело- и мототранспорте, а также о правилах использования современных средств передвижения - гироскутеров, сегвеев, моноколёс.

С детьми школьного и дошкольного возрастов проведут тематические занятия, конкурсы, открытые уроки, соревнования, флешмобы. В уголках безопасности будут обновлены информационные материалы, скорректированы паспорта дорожной безопасности и схемы безопасного перемещения юных пешеходов по маршруту «дом-школа-дом».

23 сентября в рамках недели безопасности для родителей в онлайн-формате пройдёт «Всероссийский всеобуч». В мероприятии примут участие педагоги, дорожные полицейские и родители со всей страны.

Также Норильск присоединился к всероссийским челленджам «Возьми ребёнка за руку», «Везу ребёнка правильно» и «Вижу и говорю спасибо». Для участия в них горожанам нужно разместить ролик длительностью до минуты на своих страницах в социальных сетях. Не забудьте поставить хештеги - #Возьмиребенказаруку, #Везуребенкаправильно и #Вижуиговорюспасибо, #ГИБДД24, #ГИБДДНорильск, #Красноярскийкрай, #неделябезопасности и отметить официальные аккаунты организаторов - @gibdd.ru и @dddgazeta.