Норильские практики педагогического наставничества лучшие в Сибирском федеральном округе

Методист центра Людмила Лаптева рассказала о программе наставничества, которая и принесла победу норильским педагогам. Программа называется «Школа становления профессионального мастерства молодых педагогов» и действует на территории уже более двух лет. Она объединяет работников не только в школах, но и в детских садах и учреждениях дополнительного образования. В прошлом году её участниками были 284 молодых специалиста, в этом их уже на 134 больше. За каждым начинающим педагогом закреплён опытный наставник. На роль последнего может претендовать педагогический работник со стажем не менее семи лет, имеющий опыт результативного участия в профессиональных конкурсах.

– Не секрет, что не только в нашем городе, но и во всей стране есть проблема с адаптацией молодых педагогов. Опытные профессионалы уходят на заслуженный отдых, а молодые специалисты, сталкиваясь с трудностями, покидают профессию. Цель нашей работы — привлечь молодые кадры, помочь им адаптироваться и закрепиться в образовательных учреждениях. В первый год обучения в нашей школе мастерства наставники проводят семинары и мастер-классы. А во второй и третий молодые специалисты уже сами презентуют свои наработки в рамках деятельности городских методических объединений. Завершают школу муниципальные конкурсы педагогического мастерства, — пояснила Людмила Лаптева.

В рамках V краевого форума «PRO наставничество» «Образование-2023: время наставничества» победители конкурсного отбора награждены дипломами и призами.

Подведение итогов Форума наставников — 2023 и конкурса лучших практик состоится на ВДНХ в Москве 20 декабря. Победители конкурса встретятся с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Сергеевичем Кравцовым! А программа «Школа становления» от норильских методистов войдёт во Всероссийский банк лучших практик наставничества.